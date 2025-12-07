خبرگزاری کار ایران
کامبک جانانه بارسلونا مقابل بتیس در شب هتریک تورس

تیم فوتبال بارسلونا در خانه بتیس به یک پیروزی پُرگل رسید.

به گزارش ایلنا، تیم فوتبال بارسلونا شانزدهمین بازی خود در فصل جاری لالیگای اسپانیا را با پیروزی پشت سر گذاشت؛ جایی که از ساعت 21 امشب (شنبه) در خانه بتیس به میدان رفت و در حالی که ابتدا با یک گل عقب افتاد، کامبکی جانانه زده و به پیروزی پُرگل 5 بر 3 رسید.

برای بلوگرانا در این مسابقه؛ فران تورس هت‌تریک (11، 13 و 40) کرد و دیگر گل های این تیم نیز توسط رونی بردغجی (31) و لامین یامال (59-پنالتی) زده شدند.

در دو بازی برگزار شده دیگر نتایج به شرح زیر رقم خوردند:

ویارئال 2 - ختافه صفر

آلاوس یک - رئال سوسیداد صفر

در آخرین بازی امشب؛ اتلتیکومادرید از ساعت 23:30 در خانه اتلتیک‌بیلبائو به میدان رفته است.

 

