به گزارش ایلنا، بعد از تساوی امروز پارس جنوبی جم مقابل نود ارومیه و ادامه روند نامطلوب نتایج، مهدی رجب‌زاده از سمت سرمربیگری تیم استعفا داد. او که هفته گذشته نیز در آستانه جدایی قرار گرفته بود، این‌بار در پایان مسابقه و در نشست خبری رسماً کناره‌گیری خود را اعلام کرد.

باشگاه پارس جنوبی نیز با انتشار اطلاعیه‌ای رسمی، ضمن قدردانی از تلاش‌ها و تعهد رجب‌زاده، اعلام کرد که استعفای او مورد پذیرش قرار گرفته و همکاری دو طرف پایان یافته است. بر اساس این اطلاعیه، پس از بررسی شرایط و با توافق طرفین، جدایی سرمربی پارس جنوبی نهایی شده است.

مسئولان باشگاه اکنون روند انتخاب سرمربی جدید را آغاز کرده‌اند و تلاش می‌کنند هرچه سریع‌تر به جمع‌بندی رسیده و گزینه نهایی را معرفی کنند.

