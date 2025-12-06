خبرگزاری کار ایران
۶ تساوی در ۹ بازی برگزار شده در لیگ یک

در پایان هفته چهاردهم لیگ یک، نساجی، هوادار و صنعت نفت موفق به کسب پیروزی شدند و از ۹ دیدار برگزار شده، ۶ بازی با تساوی خاتمه یافت تا روند رقابتی جدول ادامه یابد.

به گزارش ایلنا، هفته چهاردهم رقابت‌های لیگ یک با برگزاری ۹ دیدار به پایان رسید و با پیروزی‌های شاخص نساجی مازندران، هوادار و صنعت نفت همراه بود. نساجی با این برد مقتدرانه همچنان در صدر جدول باقی ماند و فاصله خود با تعقیب‌کنندگان را حفظ کرد.

در مجموع هفته چهاردهم، ۶ بازی با نتیجه تساوی به پایان رسید که نشان‌دهنده رقابت فشرده تیم‌ها در میانه جدول و پایین آن بود. پیروزی‌های هوادار و صنعت نفت نیز شرایط این تیم‌ها را در جدول بهبود بخشید و بر اهمیت هر امتیاز در مسیر صعود و فاصله گرفتن از منطقه سقوط تأکید کرد.

