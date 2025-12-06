خبرگزاری کار ایران
شناورسازی 0-0 مس سونگون؛ تقسیم امتیاز در جدال پایین‌جدولی‌ها

شناورسازی قشم و مس سونگون در دیداری حساسِ پایین‌جدولی به تساوی بدون گل رسیدند؛ مسابقه‌ای که با وجود موقعیت‌های فراوان، برنده‌ای نداشت.

به گزارش ایلنا، استادیوم خلیج فارس بندرعباس امروز میزبان تقابل دو تیم درگیر در منطقه سقوط بود؛ جایی که شناورسازی قشم با ۱۰ امتیاز از مس سونگون ۵ امتیازی پذیرایی کرد و هر دو تیم برای بهبود شرایط خود چشم به سه امتیاز داشتند.

مسابقه با ریتم تهاجمی دنبال شد و هر دو تیم فرصت‌های متعددی برای گل‌زنی ایجاد کردند. مهاجمان شناورسازی در چند صحنه موقعیت‌های مسلم را از دست دادند و شاگردان فرشاد پیوس نیز دو بار توپ را به تیر دروازه حریف زدند. در سوی مقابل، مس سونگون نیز دو موقعیت تک‌به‌تک طلایی داشت اما ضربات نهایی دقت لازم را نداشت.

با تداوم ناکامی مهاجمان، بازی بدون گل خاتمه یافت و امتیازات میان دو تیم تقسیم شد. این نتیجه موجب شد شناورسازی با ۱۱ امتیاز در جایگاه پانزدهم باقی بماند و مس سونگون نیز با ۶ امتیاز همچنان رتبه هفدهم جدول را در اختیار داشته باشد.

