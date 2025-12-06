خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نود ارومیه 1-1 پارس جم؛ استعفای رجب‌زاده با توقف خارج از خانه

نود ارومیه 1-1 پارس جم؛ استعفای رجب‌زاده با توقف خارج از خانه
کد خبر : 1723758
لینک کوتاه کپی شد.

تیم‌های نود و پارس جنوبی جم در دیداری کم‌تماشاگر اما پرفشار به تساوی یک بر یک رسیدند؛ مسابقه‌ای که علاوه بر تقسیم امتیازات، با استعفای سرمربی پارس جنوبی همراه شد.

به گزارش ایلنا، در دیداری از رقابت‌های لیگ برتر فوتبال، تیم نود در ورزشگاه شهید باکری میزبان پارس جنوبی جم بود؛ مسابقه‌ای که بدون حضور تماشاگران برگزار شد اما جریان فنی آن اهمیت زیادی برای دو تیم داشت.

پارس جنوبی بازی را هجومی آغاز کرد و خیلی زود به گل رسید. در دقیقه ۱۱ شوت میلاد باقری توسط دروازه‌بان نود برگشت داده شد و همایون افتخاری در ادامه توپ برگشتی را با دقت به تور دروازه میزبان رساند تا نخستین گل بازی ثبت شود.

پس از این گل، جریان مسابقه متعادل شد و هر دو تیم چند موقعیت نصفه‌ونیمه روی دروازه‌ها ایجاد کردند. این روند تا دقیقه ۷۳ ادامه داشت؛ جایی که روی یک ارسال بلند و دفع ناقص دروازه‌بان پارس جنوبی، توپ مقابل محمد رستمی قرار گرفت و او با ضربه‌ای محکم بازی را به تساوی کشاند.

تلاش دو تیم برای تغییر نتیجه در دقایق پایانی ثمری نداشت و مسابقه با نتیجه یک بر یک پایان یافت. با این تساوی، نود و پارس جنوبی هر دو به امتیاز ۱۷ رسیدند و در رده‌های هشتم و نهم جدول قرار گرفتند.

پس از پایان دیدار، مهدی رجب‌زاده سرمربی پارس جنوبی در نشست خبری اعلام کرد که از سمت خود کناره‌گیری می‌کند و این تصمیم را به صورت شفاهی به باشگاه اطلاع داده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا