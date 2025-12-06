به گزارش ایلنا، در دیداری از رقابت‌های لیگ برتر فوتبال، تیم نود در ورزشگاه شهید باکری میزبان پارس جنوبی جم بود؛ مسابقه‌ای که بدون حضور تماشاگران برگزار شد اما جریان فنی آن اهمیت زیادی برای دو تیم داشت.

پارس جنوبی بازی را هجومی آغاز کرد و خیلی زود به گل رسید. در دقیقه ۱۱ شوت میلاد باقری توسط دروازه‌بان نود برگشت داده شد و همایون افتخاری در ادامه توپ برگشتی را با دقت به تور دروازه میزبان رساند تا نخستین گل بازی ثبت شود.

پس از این گل، جریان مسابقه متعادل شد و هر دو تیم چند موقعیت نصفه‌ونیمه روی دروازه‌ها ایجاد کردند. این روند تا دقیقه ۷۳ ادامه داشت؛ جایی که روی یک ارسال بلند و دفع ناقص دروازه‌بان پارس جنوبی، توپ مقابل محمد رستمی قرار گرفت و او با ضربه‌ای محکم بازی را به تساوی کشاند.

تلاش دو تیم برای تغییر نتیجه در دقایق پایانی ثمری نداشت و مسابقه با نتیجه یک بر یک پایان یافت. با این تساوی، نود و پارس جنوبی هر دو به امتیاز ۱۷ رسیدند و در رده‌های هشتم و نهم جدول قرار گرفتند.

پس از پایان دیدار، مهدی رجب‌زاده سرمربی پارس جنوبی در نشست خبری اعلام کرد که از سمت خود کناره‌گیری می‌کند و این تصمیم را به صورت شفاهی به باشگاه اطلاع داده است.

