آغاز اردوهای انتخابی تیم ملی جوانان زیر نظر حسین عبدی

به گزارش ایلنا، مهدی مرتضویان مدیر رسانه تیم ملی جوانان ایران در رابطه با شروع اردوهای انتخابی تستی این تیم زیر نظر حسین عبدی گفت: برنامه ریزی مستمر و مدونی برای شناسایی استعدادهای سراسر کشور برای استفاده از ظرفیت نخبه های زیر 20 سال فوتبال ایران از سوی سرمربی محترم تیم در نظر گرفته شده است که فاز اول این برنامه از فردا آغاز می شود.

او افزود: آقای عبدی تصمیم گرفت اعضای تیم ملی نوجوانان را به عنوان اولین گروه انتخابی از فردا یکشنبه ۱۶ آذرماه مورد ارزیابی قرار دهد. از این رو اسامی حاضر در لیست زیر موظف هستند ضمن به همراه داشتن بیمه ورزشی از ساعت ۱۰ صبح در مرکز ملی فوتبال خود را به کادر فنی و اجرایی معرفی کنند.

شایان ذکر است اردوهای انتخابی برای تست بازیکنان مستعد به طور مستمر ادامه خواهد داشت تا تیم ملی جوانان ایران برای عملکرد هرچه بهتر در جام ملت‌های جوانان آسیا آماده شود.

لیست اعلامی به شرح زیر است:

ابوالفضل خلیلیان، ایلیا هیجانی، عرفان یوسف زاده از استان اصفهان

یاسین زارع، پوریا آزادرنجبر، ارشیا مرادی، علی جلوخانی، ایلیا احمدی منش،امیرعلی عشورنژاد و امیرعلی خدادادی از تهران

احسان خردپیشه از خراسان رضوی

مرتضی علی بالدی، مرتضی سواری، محمدرضا بنی تمیم و محمدامین حسینی از استان خوزستان

امیرحسین شجاعی و امیرمحمد بوستانی و ماهان علیپور از استان فارس

مهرداد آقامحمدی ومحمدامین مهرعلیان از استان قزوین

سلمان غفاری از استان کرمان

ابوالفضل کاظمی، صابر فلاح و عرفان خدادادیان از استان مازندران

مهدی صحنه از استان گلستان

آرین کلاشی از استان آذربایجان شرقی

محمدعلی مشابه از استان بوشهر

ماهان زارع و محمد گودرزی از استان لرستان

