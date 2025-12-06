خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

واکنش توخل به قرعه انگلیس: نباید هیچ تیمی را دست کم گرفت

واکنش توخل به قرعه انگلیس: نباید هیچ تیمی را دست کم گرفت
کد خبر : 1723721
لینک کوتاه کپی شد.

توماس توخل، سرمربی آلمانی تیم ملی انگلیس، معتقد است قرعه گروه L جام جهانی ۲۰۲۶ برای این تیم «سخت» است و تأکید کرد که مرحله گروهی در هر تورنمنتی «همیشه دشوارترین» بخش رقابت‌ها محسوب می‌شود.

به گزارش ایلنا، انگلیس حریفان خود در جام جهانی ۲۰۲۶ را در مراسم قرعه‌کشی واشنگتن دی.سی. شناخت؛ مراسمی که با حضور شخصیت‌های ورزشی چون ریو فردیناند، تام بریدی، شکیل اونیل و وین گرتسکی برگزار شد. توخل پس از مشخص شدن سه حریف با تاریخچه و سبک‌های متفاوت، تأکید کرد که هر سه تیم مستلزم احترام کامل هستند.

اولین چالش انگلیس، تکرار مصاف با کرواسی خواهد بود؛ همان تیمی که در نیمه‌نهایی جام جهانی ۲۰۱۸ مسکو، رویای سه‌شیرها را از بین برد. توخل ضمن تأکید بر اینکه کرواسی با حضور لوکا مودریچ و دیگر ستاره‌ها، جدی‌ترین مانع در این گروه خواهد بود، هشدار داد که تمرکز تیم نباید تنها محدود به این بازی مهم باشد.

توخل اظهار داشت که هدف آن‌ها صدرنشینی در گروه است اما گوشزد کرد که این کار آسانی نخواهد بود. وی در این رابطه توضیح داد: «ما کرواسی و غنا را داریم که هر دو تیم‌هایی ثابت در جام جهانی هستند و همچنین پاناما را پیش رو داریم. من اطلاعات زیادی درباره پاناما ندارم، اما مطمئناً وقتی تورنمنت شروع شود، همه چیز را درباره آن‌ها خواهیم دانست. برای من شخصاً، حتی در لیگ قهرمانان، باید روی بازی‌های گروه تمرکز کنید؛ مرحله گروهی همیشه سخت‌ترین بخش است و ما می‌خواهیم از آن عبور کنیم و در گروه اول شویم. گروه سختی است.»

توخل در ادامه افزود:«هیچ تیمی نباید دست کم گرفته شود. واضح است که کرواسی شاخص‌ترین نام و بالاترین تیم در رنکینگ سید دوم بود که نصیب ما شد. بازی افتتاحیه مقابل کرواسی دشوار خواهد بود. از همین نقطه کار را شروع می‌کنیم.»

سرمربی آلمانی انگلیس تصریح کرد که غنا شاید قدرت ستاره‌ای کرواسی را نداشته باشد، اما میراث فوتبال این کشور را نباید نادیده گرفت. او گفت:«غنا همیشه پر از استعداد است و همیشه می‌تواند شگفتی‌ساز باشد؛ آن‌ها تاریخ بزرگی در فوتبال جام جهانی دارند. همچنین، پاناما تلاش خواهد کرد که از نقش تیم از پیش بازنده حداکثر استفاده را ببرد. هیچ‌کس نباید دست کم گرفته شود، همه شایسته نهایت احترام هستند و ما آن را نشان خواهیم داد.»

توخل مکرراً به موضوعی پرداخت که بخش مهمی از دوران مربیگری او در رقابت‌های اروپایی بوده و اصرار کرد که مرحله گروهی اغلب از نظر ذهنی، سخت‌ترین بخش هر تورنمنتی است:«من تجربه فوتبال گروهی را تنها در فرمت لیگ قهرمانان اروپا داشته‌ام. روش کار همیشه این بود که بیشترین احترام را قائل باشیم و تمام تمرکزمان را روی پیروزی در گروه بگذاریم. همیشه دشوار به نظر می‌رسد، درست مانند گروه فعلی‌مان، اما ما اعتماد به نفس داریم.»

انگلیس با قرار گرفتن در گروه L، دیرتر از بسیاری از تیم‌های دیگر، جام جهانی را آغاز خواهد کرد و توخل معتقد است که این موضوع هم یک مزیت و هم یک چالش است: «ما اکنون حریفان خود را می‌شناسیم و می‌دانیم که دیرتر تورنمنت را شروع خواهیم کرد که کمی زمان به ما می‌دهد. می‌دانم که اگر دیرتر شروع کنید، برنامه بازی‌ها فشرده‌تر خواهد شد. تمرکز کاملاً بر روی گروه خواهد بود. در هر گروهی با حضور چهار تیم جاه‌طلب، صدرنشینی همیشه یک چالش است و تمام انرژی ما صرف این هدف خواهد شد.» 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا