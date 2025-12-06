به هیچکس بدهکار نیستم
پاسخ قاطع آنچلوتی به شایعات درباره حضور نیمار در جام جهانی
کارلو آنچلوتی، سرمربی تیم ملی برزیل، در پاسخ به سوالات مکرر درباره احتمال حضور نیمار در جام جهانی ۲۰۲۶، تأکید کرد که به هیچکس بدهکار نیست.
به گزارش ایلنا، آنچلوتی در حالیکه به تازگی از نیمار به عنوان یکی از ستارههای تیم ملی برزیل یاد کرده بود، اعلام کرد که انتخاب بازیکنان برای تیم ملی برزیل بر اساس شایستگیها و عملکرد آنها خواهد بود. نیمار که به دلیل مصدومیتهای مکرر از فهرستهای اخیر تیم ملی کنار گذاشته شده، پس از ثبت هتتریک برای باشگاه سانتوس، دوباره مورد توجه قرار گرفته است.
این مربی ایتالیایی تصریح کرد:«اگر بخواهیم درباره نیمار صحبت کنیم، باید به سایر بازیکنان نیز توجه کنیم. ما باید به برزیل فکر کنیم، چه با نیمار و چه بدون او. فهرست نهایی را پس از تاریخ فیفا در ماه مارس خواهیم ساخت.»
نیمار که در گذشته یکی از بهترین بازیکنان جهان به شمار میرفت، اکنون ۳۳ ساله است و در دوران دوم خود در سانتوس با مشکلاتی در فرم و مصدومیت مواجه شده است. کافو، ستاره سابق آث میلان، در این باره گفت: «نیمار ۱۵ سال بهعنوان ستاره بیچون و چرای برزیل شناخته میشد، اما هیچکس به تنهایی نمیتواند جام جهانی را ببرد.»
رونالدو، قهرمان جام جهانی ۲۰۰۲، به نیمار ایمان دارد و گفت: «او بازیکن کلیدی برزیل است و هیچکس مانند او نیست. انتقادات درباره غفلت او از بهبود وضعیت جسمانیاش اغراقآمیز است. هر کسی که در فوتبال بوده، میداند که بازگشت از مصدومیت چقدر دشوار است.»
آنچلوتی همچنین به نیمار و وینیسیوس جونیور، که خود نیز با مصدومیتهایی مواجه است، هشدار داد که برای حضور در تیم ملی باید در وضعیت «۱۰۰ درصد» باشند. او افزود: «بازیکنان بسیار خوبی داریم و من باید بازیکنانی را انتخاب کنم که در بهترین وضعیت باشند.»
پس از مشخص شدن حریفان برزیل در جام جهانی ۲۰۲۶، شامل اسکاتلند، مراکش و هائیتی، آنچلوتی دوباره مورد سوال قرار گرفت که آیا نیمار در این رقابتها حضور خواهد داشت یا خیر. او در پاسخ گفت: «اگر نیمار شایسته باشد و در شرایط خوبی قرار داشته باشد، به تیم ملی دعوت خواهد شد.»
سرمربی برزیل همچنین درباره بازیکنانی که میتوانند این تیم را به قهرمانی در جام جهانی برسانند، اظهار داشت: «ما بازیکنان با کیفیتی داریم، اما مهمتر از آن، بازیکنانی هستند که میخواهند قهرمان شوند. من به دنبال بازیکنانی هستم که بخواهند جام را ببرند، نه فقط بهترین بازیکن جهان شوند.»