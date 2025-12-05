گروه مرگ جام جهانی ۲۰۲۶: نبرد تاریخی امباپه و هالند

به گزارش ایلنا، گروه I این دوره از جام جهانی که میزبانی آن بر عهده ایالات متحده، کانادا و مکزیک است، با حضور مدافع عنوان قهرمانی فرانسه، نروژ و سنگال به عنوان قهرمان جام ملت‌های آفریقا ۲۰۲۱، شکل گرفته و یک تیم دیگر از طریق پلی‌آف یا پلی‌آف‌های قاره‌ای به آن اضافه خواهد شد.

این گروه که به «گروه ستارگان نسل جدید» شهرت یافته، با سرعت برق‌مانند کیلیان امباپه، قدرت هجومی هالند و ستارگانی چون سادیو مانه از سنگال، نویدبخش یکی از دراماتیک‌ترین جدول‌های تاریخ جام جهانی است.

فرانسه به عنوان قهرمان فعلی، با رهبری امباپه وارد این رقابت می‌شود که به دنبال جبران ناکامی احتمالی در دوره‌های پیشین است. در سوی مقابل، نروژ برای اولین بار با هالند -مهاجمی که در سال‌های اخیر به نماد گلزنی مدرن تبدیل شده- پا به جام جهانی می‌گذارد. سنگال نیز با تشنگی برای فتح صحنه جهانی، به ویژه پس از موفقیت‌های اخیر در قاره آفریقا، به عنوان یک قدرت آفریقایی، آتش این گروه را شعله‌ورتر خواهد کرد.

این ترکیب، که هنوز یک تیم به آن اضافه می‌شود، تضمینی برای لحظات فراموش‌نشدنی است؛ جایی که استعدادهای جوان در برابر هم قرار می‌گیرند و تاریخ فوتبال را رقم می‌زنند.

انتهای پیام/