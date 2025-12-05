به گزارش ایلنا، بسیاری از کارشناسان معتقدند ترکیب حریفان ایران در این دوره از مسابقات، با توجه به فرمت ۴۸ تیمی و افزایش سهمیه صعود، شرایطی ایده‌آل را برای تاریخ‌سازی فراهم کرده است.

بلژیک که همچنان به عنوان یکی از قدرت‌های اروپا شناخته می‌شود، در سال‌های اخیر از اوج نسل طلایی خود فاصله گرفته و تیم ملی مصر نیز با وجود سابقه درخشان در آفریقا، دوره گذار را طی می‌کند. نیوزیلند، ضعیف‌ترین تیم گروه از نظر رنکینگ و توان فنی، نخستین حریف ایران در این تورنمنت خواهد بود.

بر اساس برنامه رسمی اعلام شده، نخستین مسابقه تیم ملی ایران در تاریخ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ برگزار می‌شود. این دیدار حساس در برابر نیوزیلند خواهد بود و می‌تواند شروعی قاطعانه را برای ایران رقم بزند.

محل برگزاری این بازی از سوی فیفا بین دو گزینه ورزشگاه سوفای استادیوم در کالیفرنیا و سِنچوری‌لینک فیلد در سیاتل، ایالت واشنگتن، نهایی خواهد شد. این موضوع می‌تواند انگیزه ملی‌پوشان را برای کسب سه امتیاز حیاتی در ابتدای راه تقویت کند.

دومین مصاف ایران، کلیدی‌ترین تقابل در مسیر صعود خواهد بود که در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ مقابل بلژیک برگزار می‌شود. این بازی احتمالاً سرنوشت صدرنشینی و تعیین جایگاه دوم گروه را مشخص می‌کند. مکان برگزاری این دیدار نیز میان سوفای استادیوم کالیفرنیا و بی‌سی پلیس ونکوور کانادا انتخاب خواهد شد.

در نهایت، تیم ملی کشورمان آخرین بازی خود در مرحله گروهی را در تاریخ ۵ تیرماه ۱۴۰۵ برابر مصر انجام خواهد داد. این مسابقه می‌تواند سکوی پرتاب ایران به مرحله حذفی باشد. برای میزبانی این دیدار نیز دو ورزشگاه لومن فیلد سیاتل یا بی‌سی پلیس ونکوور در نظر گرفته شده‌اند. صرف نظر از محل دقیق برگزاری، ایران هر سه بازی گروهی خود را در ورزشگاه‌های مدرن و استاندارد آمریکای شمالی تجربه خواهد کرد.

به‌طور خلاصه، با توجه به کاهش سطح کیفی برخی رقبا و افزایش تعداد تیم‌های صعود کننده (احتمال صعود تیم سوم)، تیم ملی ایران در بهترین وضعیت تاریخی خود برای راهیابی به مراحل بالاتر قرار دارد.

زمان بازی های تیم ملی ایران در جام‌جهانی ۲۰۲۶:

ایران - نیوزلند ، ۲۵ خرداد ۱۴۰۵

ایران - بلژیک ، ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

ایران - مصر ، ۵ تیر ۱۴۰۵

شایان ذکر است محل برگزاری هر یک از دیدارهای جام جهانی ۲۰۲۶ نیز ساعت ۲۰ روز شنبه ۱۵ آذرماه مشخص می‌شود.

