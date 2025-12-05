قرعه ایران در جام جهانی ۲۰۲۶: بلژیک، مصر و نیوزیلند

به گزارش ایلنا، دقایقی پیش قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶ در واشنگتن دی‌سی انجام شد و تیم ملی ایران در گروه هفتم با تیم‌های بلژیک، مصر و نیوزیلند همگروه شد. امیر قلعه‌نویی، سرمربی تیم ملی، این مراسم را از نزدیک تماشا کرد و حالا به برنامه‌ریزی برای حضور در این رقابت‌ها خواهد پرداخت.

ایران در سید اول با بلژیک روبرو خواهد شد که به‌نظر می‌رسد این قرعه به نفع تیم ملی ایران باشد.

در ادامه، نام مصر از سید دوم به‌عنوان حریف بعدی ایران اعلام شد. با توجه به حضور مراکش در گروه دوم و عدم امکان تقابل دو کشور آفریقایی، مصر به گروه ایران ملحق شد و این دیدار برای اولین بار بین این دو تیم ملی خواهد بود.

در نهایت، از سید چهارم، نیوزیلند به‌عنوان آخرین حریف ایران معرفی شد. به این ترتیب، تیم ملی ایران تمامی حریفان خود را شناخت و با ترکیبی از تیم‌های بلژیک، مصر و نیوزیلند، یکی از مناسب‌ترین قرعه‌ها را در اختیار دارد که می‌تواند فرصتی تاریخی برای صعود به مرحله یک شانزدهم نهایی جام جهانی باشد.

تیم‌های بلژیک، ایران، مصر و نیوزیلند در گروه هفتم این رقابت‌ها قرار دارند و تیم ملی ایران امیدوار است که با عملکرد مناسب، از این گروه به مراحل بالاتر صعود کند. این اولین باری است که ایران با این سه تیم ملی دیدار خواهد کرد و انتظار می‌رود رقابت‌های جذابی در این گروه شکل بگیرد.

