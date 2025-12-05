خبرگزاری کار ایران
حامد لک: کارنامه گل‌محمدی روشن است و نیازی به حمایت من ندارد

حامد لک پس از تساوی بدون گل فولاد برابر آلومینیوم اراک از عملکرد تیم دفاع کرد، خواستار حمایت هواداران شد و تأکید کرد که کیفیت فنی فولاد زیر سؤال نرفته و نتایج به‌زودی بهبود خواهد یافت.

به گزارش ایلنا،  حامد لک، دروازه‌بان فولاد، پس از تساوی بدون گل تیمش مقابل آلومینیوم اراک در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار داشت که این مسابقه برابر تیمی «با کیفیت و سخت‌کوش» برگزار شد و فولاد نیز برای کسب پیروزی وارد میدان شده بود، اما فرصت‌های ایجادشده به گل تبدیل نشد.

او در واکنش به برخی انتقادها تصریح کرد: نحوه بعضی رفتارها درست نیست. کارنامه آقای یحیی گل‌محمدی مشخص است و نیازی به تعریف من ندارد. تیمی را که دو سال پیش در انتهای جدول بود گرفت و فصل قبل در رتبه چهارم تحویل داد. فاصله ما با رده ششم یا هفتم هم زیاد نیست.

او با اشاره به نقش هواداران گفت: هواداران همیشه یار دوازدهم ما بوده‌اند و اکنون هم باید محکم‌تر کنار تیم بایستند. اگر قرار باشد چون یکدیگر را داریم، شرایط تغییر نکند، اشتباه است. تیم خوب بازی می‌کند و تنها مشکل این است که توپ فعلاً وارد دروازه نمی‌شود. طبیعی است که بالاخره این روند برمی‌گردد و نوبت ما می‌شود.

لک ادامه داد: همان‌طور که سال گذشته از تیم و آقای یحیی حمایت کردند و نتیجه‌اش را دیدند، باید این مسیر حمایتی را ادامه بدهند. باید به تیم اعتماد کنند و سعه‌صدر داشته باشند.

دروازه‌بان فولاد درباره خط حمله تیم نیز گفت: موقعیت‌سازی زیاد نشان می‌دهد مهاجمان ما کیفیت بالایی دارند و موضوع فقط بدشانسی است. اینکه بگوییم نیاز به مهاجم جدید داریم، منطقی نیست. همه از کادر اجرایی تا هواداران تلاش می‌کنند و این روند باید ادامه پیدا کند تا نتیجه بدهد.

او درباره مطرح شدن بحث جذب مهاجم شش‌دانگ نیز توضیح داد: اینکه امروز بگوییم فلانی نمی‌شود یا تیم به مهاجم جدید احتیاج دارد، راه‌حل نیست. باید احترام گذاشت و اعتماد کرد. پارسال تیم در انتهای جدول بود و آقای گل‌محمدی آن را چهارم کرد.

لک در مورد تقویت احتمالی تیم در نیم‌فصل گفت: این موضوع در حوزه کاری من نیست. باید از خود آقای یحیی پرسید.

او درباره کلین‌شیت برابر آلومینیوم هم گفت: کلین‌شیت نتیجه تلاش تمام بازیکنان است، از خط حمله تا دفاع. خوشحالیم که تیمی منسجم و پرتلاش داریم. امیدوارم در ادامه فرصت‌هایمان به گل تبدیل شود تا این حرف و حدیث‌ها به وجود نیاید.

