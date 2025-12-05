به گزارش ایلنا، حامد لک، دروازه‌بان فولاد، پس از تساوی بدون گل تیمش مقابل آلومینیوم اراک در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار داشت که این مسابقه برابر تیمی «با کیفیت و سخت‌کوش» برگزار شد و فولاد نیز برای کسب پیروزی وارد میدان شده بود، اما فرصت‌های ایجادشده به گل تبدیل نشد.

او در واکنش به برخی انتقادها تصریح کرد: نحوه بعضی رفتارها درست نیست. کارنامه آقای یحیی گل‌محمدی مشخص است و نیازی به تعریف من ندارد. تیمی را که دو سال پیش در انتهای جدول بود گرفت و فصل قبل در رتبه چهارم تحویل داد. فاصله ما با رده ششم یا هفتم هم زیاد نیست.

او با اشاره به نقش هواداران گفت: هواداران همیشه یار دوازدهم ما بوده‌اند و اکنون هم باید محکم‌تر کنار تیم بایستند. اگر قرار باشد چون یکدیگر را داریم، شرایط تغییر نکند، اشتباه است. تیم خوب بازی می‌کند و تنها مشکل این است که توپ فعلاً وارد دروازه نمی‌شود. طبیعی است که بالاخره این روند برمی‌گردد و نوبت ما می‌شود.

لک ادامه داد: همان‌طور که سال گذشته از تیم و آقای یحیی حمایت کردند و نتیجه‌اش را دیدند، باید این مسیر حمایتی را ادامه بدهند. باید به تیم اعتماد کنند و سعه‌صدر داشته باشند.

دروازه‌بان فولاد درباره خط حمله تیم نیز گفت: موقعیت‌سازی زیاد نشان می‌دهد مهاجمان ما کیفیت بالایی دارند و موضوع فقط بدشانسی است. اینکه بگوییم نیاز به مهاجم جدید داریم، منطقی نیست. همه از کادر اجرایی تا هواداران تلاش می‌کنند و این روند باید ادامه پیدا کند تا نتیجه بدهد.

او درباره مطرح شدن بحث جذب مهاجم شش‌دانگ نیز توضیح داد: اینکه امروز بگوییم فلانی نمی‌شود یا تیم به مهاجم جدید احتیاج دارد، راه‌حل نیست. باید احترام گذاشت و اعتماد کرد. پارسال تیم در انتهای جدول بود و آقای گل‌محمدی آن را چهارم کرد.

لک در مورد تقویت احتمالی تیم در نیم‌فصل گفت: این موضوع در حوزه کاری من نیست. باید از خود آقای یحیی پرسید.

او درباره کلین‌شیت برابر آلومینیوم هم گفت: کلین‌شیت نتیجه تلاش تمام بازیکنان است، از خط حمله تا دفاع. خوشحالیم که تیمی منسجم و پرتلاش داریم. امیدوارم در ادامه فرصت‌هایمان به گل تبدیل شود تا این حرف و حدیث‌ها به وجود نیاید.

