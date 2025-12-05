قربانی: بابت جمله لعنت به مخترع VAR عذرخواهی میکنم
سرمربی فجرسپاسی که هفته گذشته با انتقاد تند از فناوری VAR خبرساز شده بود، پس از دیدار برابر سپاهان بابت اظهارات قبلی خود رسماً عذرخواهی کرد.
به گزارش ایلنا، سرمربی فجرسپاسی شیراز که پس از دیدار هفته گذشته تیمش مقابل آلومینیوم اراک در نشست خبری با واکنشی تند نسبت به داوری جنجال آفریده بود، امروز در پایان بازی با سپاهان موضع خود را اصلاح کرد و از بیان آن اظهارات ابراز پشیمانی نمود.
اظهارات او در آن نشست که جمله لعنت به مخترع ویاِیاِر بیشترین بازتاب را در رسانهها داشت، مورد توجه گسترده قرار گرفت. قربانی اما این بار در ابتدای صحبتهایش تأکید کرد: لازم میدانم از مخترع VAR و خانوادهشان عذرخواهی کنم. نوع حرف زدنم در بازی قبل مناسب نبود و باید خویشتنداری بیشتری نشان میدادم.
او ادامه داد: اینکه نحوه استفاده از VAR در فوتبال ما جا نیفتاده، ارتباطی به مخترعش ندارد. وقتی صحبتهایم را دوباره شنیدم، فهمیدم شایسته نبود و امیدوارم دیگر چنین اتفاقی تکرار نشود.