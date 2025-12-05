نویدکیا: وینگرهای سپاهان باید گلزن باشند
محرم نویدکیا پس از پیروزی سپاهان مقابل فجرسپاسی، در نشست خبری به ارزیابی عملکرد چند بازیکن مهم تیمش پرداخت و از کریولی، عسکری، نورافکن و بردبار تمجید کرد.
به گزارش ایلنا، محرم نویدکیا در نشست خبری پس از پیروزی سپاهان مقابل فجرسپاسی، بخش مهمی از صحبتهای خود را به ارزیابی عملکرد بازیکنان کلیدیاش اختصاص داد و تأکید کرد که از روند پیشرفت آنها رضایت دارد.
او در ابتدا درباره انزو کریولی توضیح داد: در فوتبال ایران چند مهاجم هدف باکیفیت پیدا میشود؟ حتی در تیمهای بزرگ دنیا کمبود مهاجم کلاسیک وجود دارد. من از کریولی کاملاً راضی هستم؛ بازیکنی حرفهای و متعهد که هر آنچه از او میخواهیم با تمام توان انجام میدهد. او با فشار مداوم روی خط دفاع حریف، شرایط را برای ایجاد موقعیت توسط وینگرها و هافبکها فراهم میکند.
سرمربی سپاهان سپس با اشاره به ضرورت تغییر نگرش در بین بازیکنان کناری گفت: مشکل ما این است که برخی وینگرها هنوز تصور میکنند باید صرفاً کنار خط بمانند، در حالی که امروز ارزشمندترین وینگرهای دنیا بازیکنانی هستند که گل میزنند. هافبکها هم باید خودشان را به محوطه جریمه برسانند و سهمشان را در گلزنی ایفا کنند.
نویدکیا در ادامه به محمد عسکری پرداخت و روند پیشرفت او را مثبت ارزیابی کرد: در ابتدای فصل به عسکری فرصت زیادی دادیم تا شرایطش را پیدا کند، اما طبیعی بود که در ۱۹ سالگی در چند بازی اول تأثیرگذار نباشد. مدتی او را نیمکتنشین کردیم تا با تمرکز بیشتر تمرین کند. حالا بسیار پختهتر بازی میکند؛ از نظر بدنی قوی است و یاد گرفته در هر دقایقی که بازی میکند، بهترین عملکرد را ارائه بدهد. برای اینکه در یک نقش تثبیت نشود، مرتب پست او را تغییر میدهیم و این به رشدش کمک کرده است.
او درباره عملکرد محمدرضا بردبار و امید نورافکن نیز گفت: بردبار بهعنوان تعویضی وارد زمین شد و عملکرد بسیار خوبی داشت. نورافکن هم همیشه برای ما تأثیرگذار است؛ چه بهعنوان بازیکن ثابت و چه تعویضی. تعویضیهای امروز کاملاً به تیم کمک کردند و با اعتماد به نفس بازی را نگه داشتند.