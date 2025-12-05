به گزارش ایلنا، تیم فولاد خوزستان در دیداری خانگی از چارچوب رقابت‌های لیگ برتر مقابل آلومینیوم اراک به تساوی بدون گل رسید. شاگردان یحیی گل‌محمدی در جریان بازی چند فرصت مناسب گلزنی داشتند اما نتوانستند از آن بهره ببرند و در نهایت به یک امتیاز بسنده کردند. این نتیجه، فولاد را به رده چهاردهم جدول فرستاد و فضای سکوهای ورزشگاه را متشنج کرد؛ جایی که گروهی از هواداران علیه سرمربی تیم شعار دادند.

یحیی گل‌محمدی که فصل گذشته توانسته بود فولاد را به رتبه چهارم لیگ برساند، پس از پایان مسابقه واکنشی صریح به این اعتراض‌ها نشان داد. او در نشست خبری گفت: هوادار همیشه برد می‌خواهد و این مسئله قابل درک است، اما بهتر بود زمانی که امکان فشار برای فراهم کردن شرایط بهتر در نقل‌وانتقالات وجود داشت، سکوت نمی‌کردند.

او با اشاره به نقش برخی افراد در ایجاد نارضایتی روی سکوها اضافه کرد: می‌دانیم چه کسانی هستند و از کجا خط می‌گیرند. همان دو نفری که ابتدای فصل نگران بودند و مدیران باشگاه را تهدید می‌کردند، امروز هم دنبال تحریک سکوها هستند.

سرمربی فولاد همچنین تأکید کرد که باشگاه نسبت به این رفتارها بی‌تفاوت نخواهد بود و گفت: تعداد این افراد بیشتر از دو سه نفر نیست و برخی نوجوانان هم ممکن است هیجانی شوند. باشگاه قطعاً با افراد معلوم‌الحال برخورد می‌کند.

گل‌محمدی در پایان خاطرنشان کرد: تمرکز ما روی کار فنی و برنامه‌های تیم است و هیچ عامل بیرونی روند ما را مختل نخواهد کرد.

