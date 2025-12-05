خبرگزاری کار ایران
عکس | جدول لیگ برتر بعد از دربی پایتخت

کد خبر : 1723277
جدول لیگ برتر پس از تساوی استقلال و پرسپولیس در دربی ۱۰۶ با یک جابه‌جایی مهم در بالای جدول به‌روزرسانی شد و شرایط رقابت تیم‌ها را وارد مرحله تازه‌ای کرد.

به گزارش ایلنا،   هفته دوازدهم لیگ برتر ایران امروز به پایان رسید و با توجه به تساوی پرسپولیس و استقلال و برد سپاهان مقابل فجر، شاگردان محرم نویدکیا صدرنشین شدند.

نتایج دیدارهای هفته دوازدهم

خیبر خرم‌آباد صفر - شمس‌آذر قزوین صفر

چادرملو یزد صفر - ذوب‌آهن اصفهان صفر

گل‌گهر سیرجان صفر - پیکان یک 

تراکتور صفر - استقلال خوزستان صفر

پرسپولیس صفر - استقلال صفر

سپاهان ۲ - فجرسپاسی صفر

فولاد صفر - آلومینیوم صفر

ملوان ۲ - مس رفسنجان یک

عکس | جدول لیگ برتر بعد از دربی پایتخت

