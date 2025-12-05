عکس | جدول لیگ برتر بعد از دربی پایتخت
جدول لیگ برتر پس از تساوی استقلال و پرسپولیس در دربی ۱۰۶ با یک جابهجایی مهم در بالای جدول بهروزرسانی شد و شرایط رقابت تیمها را وارد مرحله تازهای کرد.
به گزارش ایلنا، هفته دوازدهم لیگ برتر ایران امروز به پایان رسید و با توجه به تساوی پرسپولیس و استقلال و برد سپاهان مقابل فجر، شاگردان محرم نویدکیا صدرنشین شدند.
نتایج دیدارهای هفته دوازدهم
خیبر خرمآباد صفر - شمسآذر قزوین صفر
چادرملو یزد صفر - ذوبآهن اصفهان صفر
گلگهر سیرجان صفر - پیکان یک
تراکتور صفر - استقلال خوزستان صفر
پرسپولیس صفر - استقلال صفر
سپاهان ۲ - فجرسپاسی صفر
فولاد صفر - آلومینیوم صفر
ملوان ۲ - مس رفسنجان یک