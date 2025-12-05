خبرگزاری کار ایران
اعتراض توئیتری تاجرنیا به نحوه برگزاری دربی

رئیس هیئت مدیره استقلال نسبت به نحوه برگزاری شهرآورد پایتخت معترض است.

به گزارش ایلنا، علی تاجرنیا، رئیس هیئت‌مدیره استقلال، دقایقی پس از پایان دربی ۱۰۶ با انتشار یک توئیت تند و صریح، نسبت به وضعیت اسفبار میزبانی در اراک واکنش نشان داد؛ وضعیتی که از همان لحظه ورود کاروان استقلال به هتل محل اقامت دو تیم آغاز شد و در روز مسابقه به اوج رسید. 

ازدحام شدید، نبود حداقل مدیریت، ورود افراد غیرمسئول به محوطه تیم‌ها و حتی آسیب‌دیدگی چند عضو استقلال از جمله خسرو حیدری و فشار واردشده به رامین رضاییان، همگی نشان می‌داد که این شهر آمادگی لازم برای میزبانی چنین دیدار بزرگی را ندارد.

تاجرنیا در توئیت خود نوشت: «بی نظمی در ورود تماشاگران و ممانعت از حضور هواداران دارای بلیط ثابت کرد مدیریت و نظم دهی به تماشاگران باید در اختیار باشگاه‌ها باشد. به نوبه خودم از تماشاگرانی که امکان ورود به ورزشگاه را پیدا نکردند، عذرخواهی می‌کنیم و یک بار دیگر برای کنترل کامل نظم درون ورزشگاه اعلام آمادگی می‌نماییم.» 

این جملات دقیقاً بازتاب‌دهنده همان انتقاداتی است که طی دو روز اخیر در فضای رسانه‌ای و بین هواداران دو تیم و بخصوص استقلال مطرح شده است؛ از هجوم ناگهانی جمعیت به درِ هتل گرفته تا بی‌نظمی گسترده هنگام ورود تماشاگران به ورزشگاه امام خمینی اراک، همه چیز نشان می‌داد مدیریت مسابقه تقریباً از کنترل خارج شده است.

این موضع‌گیری تاجرنیا به نوعی مطالبه رسمی باشگاه استقلال برای پایان دادن به شیوه فعلی میزبانی است؛ روشی که نه‌تنها شأن دربی، بلکه امنیت بازیکنان و هواداران را نیز به خطر انداخته است.

