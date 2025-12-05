خبرگزاری کار ایران
ملوان 2-1 مس: نارنجی پوشان همچنان در سراشیبی سقوط
تیم ملوان بندرانزلی در دیداری از هفته دوازدهم لیگ برتر موفق شد با غلبه بر مس رفسنجان، پس از چهار هفته ناکامی دوباره به برد برسد و جایگاهش را در میانه جدول مستحکم‌تر کند.

به گزارش ایلنا،  دیدار تیم‌های ملوان بندرانزلی و مس رفسنجان از ساعت ۱۷ امروز در چارچوب هفته دوازدهم لیگ برتر برگزار شد؛ مسابقه‌ای که در نهایت با برتری ۲ بر یک شاگردان مازیار زارع خاتمه یافت. ملوان در نیمه نخست با گل دقیقه ۲۲ محمد علی‌نژاد پیش افتاد، اما مس در ادامه توسط ماتئوس کاستا در دقیقه ۳۸ بازی را به تساوی کشاند.

در نیمه دوم، حملات میزبان ادامه یافت و سرانجام علیرضا رمضانی در دقیقه ۶۲ گل برتری ملوان را به ثمر رساند تا سه امتیاز این مسابقه در انزلی بماند.

با این نتیجه، ملوان پس از چهار هفته ناکامی دوباره طعم پیروزی را تجربه کرد و با رسیدن به امتیاز ۱۷ وضعیت خود را در جدول بهبود داد. در سوی مقابل، مس رفسنجان که اخیراً همکاری خود با رسول خطیبی را قطع کرده، همچنان در مسیر منفی حرکت می‌کند؛ تیمی که با تنها ۷ امتیاز از ۱۲ بازی، در قعر جدول قرار دارد و یکی از جدی‌ترین گزینه‌های سقوط در فصل جاری به شمار می‌رود.

