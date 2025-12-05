سپاهان 2 - 0 فجر؛ پرواز تیم نویدکیا به صدر جدول
سپاهان در هفته دوازدهم لیگ برتر با برتری دو بر صفر مقابل فجرسپاسی، نخستین صدرنشینی خود در فصل را ثبت کرد و با نمایشی هجومی به یکی از مهمترین بردهایش در لیگ بیستوپنجم رسید.
به گزارش ایلنا، تیم فوتبال سپاهان در دیداری جذاب و پرتحرک، موفق شد با دو گل فجرسپاسی را در ورزشگاه نقش جهان شکست دهد. شاگردان محرم نویدکیا که در نیمه نخست در برابر بازی جنگنده فجرسپاسی متوقف شده بودند، در نیمه دوم نمایش متفاوتی ارائه دادند و با برتری فنی محسوس، جریان مسابقه را در اختیار گرفتند.
سپاهان نیمه اول را با وجود خلق چند موقعیت، بدون گل پشت سر گذاشت اما از آغاز نیمه دوم فشار خود را افزایش داد. این روند در دقیقه ۶۳ به ثمر نشست؛ با شوت سانچس و ریباندی که انزو کریولی با ضربهای دقیق وارد دروازه کرد تا تیم میزبان پیش بیفتد. در ادامه نیز سپاهان صاحب فرصتهای دیگری شد و در نهایت محمد عسکری در وقتهای اضافه با یک حرکت انفرادی و ضربهای محکم گل دوم را به ثمر رساند و برتری تیمش را قطعی کرد.
این پیروزی سه امتیازی سپاهان را به عدد ۲۱ رساند و این تیم برای نخستینبار در این فصل در صدر جدول قرار گرفت؛ جایگاهی که با توجه به دیدار مستقیم پیشرو برابر استقلال، اهمیت زیادی برای تعیین سرنوشت نیمفصل خواهد داشت.
مشخصات مسابقه:
– هفته ۱۲ لیگ برتر / ۱۴ آذر ۱۴۰۴ / ساعت ۱۷
– ورزشگاه نقش جهان
– داور: حسن اکرمی / VAR: غلامرضا ادیبی
ترکیب سپاهان:
سیدحسین حسینی، محمد دانشگر، هادی محمدی، آریا یوسفی، احسان حاجصفی، عارف حاجیعیدی، آرش رضاوند، ریکاردو آلوز، محمدمهدی لطفی، ایوان سانچس، انزو کریولی
ترکیب فجرسپاسی:
علی غلامزاده، مهران موسوی، محمد آژیر، علی هلیچی، ساسان جعفریکیا، مسعود ریگی، محمود مطلقزاده، فرشید اسماعیلی، میثم مرادی، حسین شهابی، شروین بزرگ
شرح گلها:
۶۳' – انزو کریولی: شوت سانچس با واکنش دروازهبان برگشت داده شد و کریولی با ضربهای دقیق گل نخست را ثبت کرد.
۹۰+۳' – محمد عسکری: حرکت تند و تکنیکی عسکری و ضربه نهایی او سپاهان را به گل دوم رساند.
اتفاق ویژه:
سپاهان با این پیروزی برای اولینبار در فصل به صدر جدول صعود کرد و اکنون با دیدار مهم پیشرو مقابل استقلال، میتواند سرنوشت نیمفصل را تعیین کند.