فولاد 0 - 0 آلومینیوم؛ تقسیم امتیاز در اهواز

به گزارش ایلنا، در یکی از مسابقات هفته دوازدهم لیگ برتر، فولاد خوزستان در ورزشگاه فولاد آرنا میزبان آلومینیوم اراک بود؛ دیداری که با وجود چند موقعیت جدی برای دو تیم، در نهایت بدون گل خاتمه یافت. فولاد که در هفته گذشته برابر استقلال شکست خورده بود، امیدوار بود از امتیاز میزبانی بهره ببرد اما شاگردان یحیی گل‌محمدی در گلزنی ناکام ماندند. در آن سوی میدان نیز آلومینیوم با وجود کسب یک امتیاز ارزشمند، می‌توانست در دقایق پایانی به گل برسد اما فرصت مهم خود را از دست داد.

بازی با یک موقعیت سریع برای آلومینیوم آغاز شد؛ ارسال از جناح چپ با ضربه سر رضا مرزبان همراه بود که توپ از بالای دروازه فولاد عبور کرد. دقایقی بعد فولاد در پاسخ به این موقعیت روی کرنر ارسالی اسدبیگی صاحب فرصت شد اما ضربه قیچی برگردان محمدرضا سلیمانی از بالای دروازه عبور کرد.

اخطرناک‌ترین صحنه نیمه نخست در دقیقه ۲۹ رقم خورد؛ شوت اسدبیگی با واکنش خلیفه دفع شد و ضربه برگشتی احسان محروقی به شکلی کم‌سابقه به هر دو تیرک عمودی برخورد کرد اما وارد دروازه نشد. فولاد چند دقیقه بعد نیز توسط سلیمانی و سپس با شوت راه دور محمدعلی کاظمی در آستانه گلزنی قرار گرفت اما خلیفه در هر دو صحنه واکنش‌های مؤثری داشت.

نیمه دوم با تغییرات آلومینیوم آغاز شد و اولین موقعیت مهم این نیمه نیز در دقیقه ۶۵ رقم خورد اما شوت سلیمانی پس از برخورد به مدافع حریف به کرنر رفت. فولاد در ادامه روی حرکت یوسف مزرعه در موقعیتی خوب قرار گرفت اما ضربه او با اختلاف اندک از کنار تیرک به بیرون رفت.

در دقیقه ۸۶ آلومینیوم خطرناک‌ترین فرصت خود را از دست داد؛ روی ارسال کرنر، امیرمحمد هوشمند در دهانه دروازه صاحب توپ شد اما نتوانست ضربه نهایی را بزند و توپ به بیرون رفت، هرچند داور به اشتباه کرنر اعلام کرد. در دقایق پایانی نیز بلانکو پس از یک چرخش خوب در محوطه جریمه شانس گلزنی داشت اما ضربه کم‌قدرت او در اختیار خلیفه قرار گرفت.

در نهایت بازی با تساوی بدون گل پایان یافت تا فولاد با ۱۲ امتیاز در رتبه چهاردهم باقی بماند و آلومینیوم با رسیدن به امتیاز ۱۵ در رده دهم جدول قرار گیرد.

مشخصات مسابقه:

– هفته دوازدهم لیگ برتر / جمعه ۱۴ آذر ۱۴۰۴

– ورزشگاه فولاد آرنا / حدود ۲ هزار تماشاگر

– داور: مرتضی منصوریان

ترکیب فولاد:

حامد لک، علی نعمتی، محمد قریشی، ابوالفضل رزاق‌پور، محمدعلی کاظمی، سینا اسدبیگی، محمدرضا کشاورزی، ساسان انصاری، یوسف مزرعه، احسان محروقی، محمدرضا سلیمانی

سرمربی: یحیی گل‌محمدی

ترکیب آلومینیوم:

محمد خلیفه، امیرمحمد هوشمند، بهروز نوروزی‌فرد، یاسین جرجانی، علی وطن‌دوست، بهرام گودرزی، مهدی مهدی‌پور، عباس کهریزی، ابوالفضل قنبری، رحمان جعفری، رضا مرزبان

سرمربی: مجتبی حسینی

کارت زرد:

فولاد: یوسف مزرعه، محمدرضا کشاورزی

آلومینیوم: علی وطن‌دوست

