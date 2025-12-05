گزارش کامل پوشش ویژه قرعهکشی جام جهانی ۲۰۲۶
مراسم قرعهکشی جام جهانی ۲۰۲۶ امروز (جمعه ۵ دسامبر) در مرکز هنرهای نمایشی جان اف. کندی در واشنگتن دیسی برگزار شد.
به گزارش ایلنا، مراسم اصلی قرعهکشی ظهر جمعه به وقت محلی (۱۲:۰۰ به وقت شرق آمریکا) در مرکز جان اف. کندی برگزار شد. دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، در این مراسم حضور داشت و سران دولتهای کانادا و مکزیک نیز در میان مدعوین بودند.
۴۸ سهمیه جام جهانی در چهار سبد (پات) سیدبندی شدند تا ۱۲ گروه چهار تیمی شکل بگیرد. سه کشور میزبان به همراه بالاترین تیمهای رنکینگ فیفا در پات اول قرار داشتند و بقیه تیمها بر اساس رتبه جهانی در پاتهای دوم تا چهارم پخش شدند.
در پایان این قرعه کشی تیم ملی ایران با تیمهای بلژیک، نیوزیلند و مصر در گروه G قرار گرفت.
حواشی، اخبار و اتفاقات مهم قرعه کشی را در ادامه میخوانید:
نتیجه کامل گروه بندی قرعه کشی جام جهانی ۲۰۲۶:
گروه A
مکزیک - کره جنوبی - آفریقای جنوبی - پلی آف D(دانمارک/مقدونیه/چک/ایرلند)
گروه B
کانادا - سوئیس - قطر - پلی آف A(ایتالیا/ایرلند شمالی/ولز/بوسنی)
گروه C
برزیل - مراکش - اسکاتلند - هائیتی
گروه D
آمریکا - استرالیا - پاراگوئه - پلی آف C (ترکیه/رومانی/اسلواکی/کوزوو)
گروه E
آلمان - اکوادور - ساحل عاج - کوراسائو
گروه F
هلند - ژاپن - تونس - پلی آف B (اوکراین/سوئد/لهستان/آلبانی)
گروه G
بلژیک - ایران - مصر - نیوزیلند
گروه H
اسپانیا - اروگوئه - عربستان - کیپ ورد
گروه J
آرژانتین - اتریش - الجزایر - اردن
گروه I
فرانسه - سنگال - نروژ - پلی آف ۲ ( عراق/بولیوی/سورینام)
گروه K
پرتغال - کلمبیا - ازبکستان - پلی آف ۱ (کنگو/جامائیکا/نیو کالدونیا)
گروه L
انگلیس - کرواسی - پاناما - غنا
* با آغاز رسمی نمایش تیمهای سید اول (Pot 1)، یک قانون کلیدی در مورد جداسازی مدعیان اصلی اعلام شد؛ به صورت رسمی تأیید شد که در صورت صدرنشینی آرژانتین و اسپانیا در گروههای خود، این دو تیم تا فینال با یکدیگر روبرو نخواهند شد، و همین قانون برای تیمهای فرانسه و انگلیس نیز در نظر گرفته شده است. در حال حاضر، قرعهکشی برای تعیین تیمهای باقیمانده از سید اول برای هدایت گروهها آغاز شده است، به استثنای کانادا، آمریکا و مکزیک که جایگاه سرگروهی آنها از پیش مشخص شده بود.
* با خروج رؤسای جمهور کشورهای میزبان، ریو فردیناند، ستاره سابق فوتبال انگلیس، به همراه چهرههایی نظیر کوین هارت (کمدین)، هایدی کلوم (مدل) و سامانتا جانسون (مجری بریتانیایی-جامائیکایی) به عنوان مجریان اصلی مراسم قرعهکشی در مرکز کندی (Kennedy Center) به روی صحنه آمدند. در ادامه، در یک کلیپ ویدئویی، ریو فردیناند در حال یادگیری قوانین قرعهکشی از زبان کودکان خردسال نشان داده شد.
* با طولانی شدن روند مراسم و به درازا کشیدن بخشهای جانبی قرعهکشی تقویم بازیهای جام جهانی، مخاطبان از کندی روند ابراز خستگی کردهاند؛ در همین حال، سومین نمایش موسیقی در سالن آغاز شد تا مراسم برای دقایقی دیگر متوقف شود.
* با آغاز رسمی مراسم قرعهکشی جام جهانی، که با حضور رئیس جمهور کانادا آغاز شد، گروههای سه کشور میزبان به صورت قطعی مشخص گردید؛ طبق انتظار قبلی، کانادا در گروه B، مکزیک در گروه A و آمریکا در گروه D قرار گرفتند. در ادامه جانی اینفانتینو، رئیس فیفا، در حرکتی نمادین با رؤسای سه کشور حاضر در صحنه عکس سلفی گرفت و سپس با تشکر از رؤسای جمهور که «در قرعهکشی مشارکت کردند»، اعلام کرد که آنها جایگاه خود را ترک میکنند و در ادامه مراسم حضور نخواهند داشت.
* جانی اینفانتینو، رئیس فیفا، در حاشیه مراسم اعلام تقویم جام جهانی ۲۰۲۶، از تغییرات گسترده در روند قرعهکشی خبر داد و با اعلام اینکه «برنامه و سیستم قرعهکشی کاملاً متحول شده و حتی مجریان نیز تغییر کردهاند»، با کنایه گفت:«خدا را شکر افرادی هستند که به من در اجرای مراسم کمک خواهند کرد».
رئیس فیفا سپس ضمن نشان دادن توپهای جام جهانی، رؤسای کشورهای میزبان (کانادا، مکزیک و آمریکا) را معرفی کرد که در فرآیند قرعهکشی نقش خواهند داشت؛ رئیس جمهور کانادا این رویداد را «بزرگترین اتفاق تاریخ» خواند، رئیس جمهور مکزیک از میزبانی برای سومین بار ابراز افتخار کرد و اظهار داشت که «ما مردم فوقالعاده و سختکوشی داریم که از ورزش و فوتبال لذت میبرند»، و دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، نیز در سخنان کوتاهی تأکید کرد که «فوتبال به خوبی رشد خواهد کرد.»
* ترامپ پس از دریافت جایزه گفت:«این یک افتخار واقعی برای ماست. فجایع زیادی رخ داده است، اما ما موفق شدهایم جنگهای زیادی را متوقف کنیم. ارقام فروش بلیت باورنکردنی هستند! همسرم ملانیا، خیلی از تو ممنونم. من شور و شوقی را در آمریکا میبینم که قبلاً هرگز ندیدهام. ما رابطه بسیار خوبی با کانادا داریم. میخواهم از همه تشکر کنم. آمریکا هیجانانگیزترین کشور است.
* اینفانیتنو از ترامپ دعوت کرد که روی صحنه حاضر شود و سپس گفت:«این جایزه شماست، آقای رئیس جمهور. یک مدال هم برای شما. این جایزه از طرف هواداران فوتبال اهدا میشود. فیفا جایزه صلح فیفا ۲۰۲۵ را به پاس قدردانی از تلاشهای استثنایی دونالد ترامپ به او اهدا میکند. آقای رئیس جمهور، شما شایسته این جایزه هستید.»
* دونالد ترامپ برنده جایزه صلح فیفا ۲۰۲۵ شد.
* اینفانتینو: فیفا مسئول اول شادی روی کره زمین است
جانی اینفانتینو در سخنرانی افتتاحیه مراسم قرعهکشی جام جهانی ۲۰۲۶ که تقویم بازیهای این تورنمنت را مشخص میکند، با هیجان به حاضران خوشآمد گفت و فضای حاکم بر سالن را جشن و شادمانی توصیف کرد.
رئیس فیفا با تأکید بر نقش محوری فوتبال در ایجاد شور و نشاط جهانی اظهار داشت:«سلام. خانمها و آقایان، به همه شما با هر زبانی خوش آمد میگویم.»
اینفانتینو سپس با لحنی قاطع، مسئولیت فیفا را در سطح جهانی تعریف کرد:«فیفا مسئول اول ایجاد شادی روی کره زمین است.»
او در ادامه به ابعاد جهانی این رقابتها اشاره کرد و جام جهانی ۲۰۲۶ را فراتر از یک رویداد ورزشی دانست:«ما اینجا هستیم تا جام جهانی ۲۰۲۶ را جشن بگیریم. این بزرگترین رویدادی است که بشر شاهد آن خواهد بود. شش میلیارد نفر مسابقات جام جهانی را از خانههای خود دنبال میکنند.»
اینفانتینو مراسم قرعهکشی را لحظهای برای جشن گرفتن خواند و افزود:«امروز ما اینجا هستیم تا جشن بگیریم و شاد باشیم. این قرعهکشی رسمی است که برنامه بازیهای جام جهانی را مشخص خواهد کرد. ما بهترین حاضران، بهترین هنرمندان و بهترین نوازندگان را اینجا داریم. ما بهترین هواداران را داریم.»
اینفانتینو در ادامه سخنان خود، با شوخی و بازیگوشی با حاضران در سالن، بر ضرورت ایجاد فضای مفرح تأکید کرد و گفت:«ما میخواهیم تفریح کنیم و لذت ببریم.»
در همین حال اعلام شد که یک اجرای موسیقی در بین دو نیمه فینال جام جهانی ۲۰۲۶ برگزار خواهد شد. پس از سخنان اینفانتینو، رابی ویلیامز، خواننده مشهور، اجرای موسیقی خود را در این مراسم آغاز کرد.
* پس از صحبت مجریان، اینفانتینو روی صحنه آمد. در کنار دونالد ترامپ، همسرش هم برای تماشای مراسم قرعه کشی در سالن حاضر شده است.
* مقدمه موسیقیایی کنسرت به پایان رسید و هایدی کلوم و کوین هارت به عنوان مجریان مراسم روی صحنه حاضر شدند.
* تصویری جالب که از جانی اینفانتینو، رئیس فیفا ثبت شده است.
* قهرمانان 22 دوره اخیر جام جهانی در یک قاب
* یک یادآوری سریع قبل از قرعهکشی: مکزیک صدرنشین گروه A است.
کانادا صدرنشین گروه B است.
ایالات متحده صدرنشین گروه D است.
* سید بندی قرعه کشی جام جهانی 2026
* برنامه تقریبی مراسم قرعهکشی جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶:
۲۰:۳۰ - اجرای موسیقی افتتاحیه
۲۰:۴۰ - سخنرانی رئیس فیفا
۲۰:۴۵ - اجرای موسیقی دوم
۲۰:۵۵ - اهدای جایزه صلح فیفا
۲۱:۰۰ - رونمایی از جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶
۲۱:۰۵ - رهبران کشور میزبان روی صحنه میروند.
۲۱:۱۰ - اجرای موسیقی سوم
۲۱:۱۵ - مراسم قرعهکشی
* نمایی از سالن کنسرت مرکز هنرهای نمایشی جان اف. کندی
* ورود دونالد ترامپ و جانی اینفانتینو به محل برگزاری قرعه کشی
* رونمایی از جایزه بهترین بازیکن زمین در جام جهانی
* تصویری از جام قهرمانی جام جهانی 2026
* حضور نمادهای جام جهانی در سالن قرعه کشی
* امیر قلعه نویی، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در این مراسم حضور دارد.
* تصاویری از ورود مربیان و چهرههای سرشناس فوتبال جهان
چه چیزهایی از قبل مشخص است؟
چند نکته کلیدی پیش از قرعهکشی نهایی روشن شده است:
* مکزیک به عنوان میزبان بازی افتتاحیه در ورزشگاه آزتکا، به طور خودکار در گروه A قرار گرفته است.
* کانادا میزبان دومین بازی در تورنتو خواهد بود و در گروه B جای میگیرد.
* ایالات متحده سومین مسابقه را در لسآنجلس برگزار میکند و در گروه D خواهد بود؛ این دو بازی تنها دیدارهای روز ۱۲ ژوئن خواهند بود.
همچنین طبق رنکینگ فیفا:
* اسپانیا به عنوان تیم اول رنکینگ و آرژانتین به عنوان تیم دوم در دو سوی قرعه قرار میگیرند و در صورت صدرنشینی، تا فینال به هم نمیخورند.
* همین قاعده برای فرانسه (سوم رنکینگ) و انگلیس (چهارم) نیز صدق میکند؛ یعنی احتمال رویارویی این دو هم، در صورت صدرنشینی، بیشتر در مرحله نیمهنهایی خواهد بود تا فینال.
فرمت جدید جام جهانی ۴۸ تیمی
جام جهانی ۲۰۲۶ برای نخستین بار با ۴۸ تیم برگزار میشود؛ فرمت جدید به این صورت است:
* ۱۲ گروه چهار تیمی
* صعود ۳۲ تیم به مرحله حذفی:
* تیمهای اول و دوم هر گروه (۲۴ تیم)
* بهعلاوه ۸ تیم برتر سوم گروهها
معیار تعیین بهترین تیمهای سوم ابتدا امتیاز، سپس تفاضل گل و تعداد گل زده است. اگر باز هم تیمها برابر باشند، «رفتار انضباطی» ملاک قرار میگیرد:
* هر کارت زرد: منفی ۱ امتیاز
* دو کارت زرد و اخراج: منفی ۳
* اخراج مستقیم: منفی ۴
اگر همه این موارد برابر باشد، رتبه جهانی فیفا تعیینکننده تیم صعودکننده خواهد بود.
تیم قهرمان در این فرمت جدید، در صورت رسیدن به فینال ۱۹ جولای، باید ۸ بازی انجام دهد؛ یک مسابقه بیشتر از دوره قطر ۲۰۲۲. این دوره، بیستوسومین جام جهانی مردان و نخستین دورهای است که بیش از دو کشور میزبان دارد.
همه تیمها هنوز مشخص نشدهاند
در حالی که قرعهکشی برگزار میشود، هنوز همه ۴۸ تیم نهایی شناخته نشدهاند:
* تاکنون ۴۲ تیم صعود خود را قطعی کردهاند.
* در ماه مارس، یک پلیآف ۱۶ تیمی در اروپا برگزار میشود تا چهار سهمیه باقیمانده یوفا مشخص شود.
* همزمان، پلیآف بین قارهای نیز برگزار میشود تا از میان شش تیم، دو تیم پایانی جام جهانی تکمیل شوند.
به همین دلیل، در پات چهار هنوز جای خالی وجود دارد و حتی پس از پایان مراسم امروز، برخی از جایگاهها با عنوان «برنده پلیآف اروپا» یا «برنده پلیآف بینقارهای» مشخص میشوند و نام تیمها بعداً در جدولها بهروزرسانی خواهد شد. حضور تیمی مانند ایتالیا (قهرمان چهار دوره جام جهانی) در پلیآف اروپا، جذابیت و ابهام این بخش را بیشتر کرده است.
میزبانان، شهرها و ابعاد تاریخی تورنمنت
جام جهانی ۲۰۲۶ پس از ۳۲ سال دوباره به آمریکای شمالی برمیگردد؛ آخرین بار در سال ۱۹۹۴ آمریکا میزبان بود. مکزیک نخستین کشوری است که برای سومین بار میزبان جام جهانی میشود و کانادا نیز برای نخستین بار این تورنمنت را میزبانی خواهد کرد.
۱۶ شهر میزبان به این شرح هستند:
* کانادا: ونکوور، تورنتو
* مکزیک: مکزیکوسیتی، مونتری، گوادالاخارا
* ایالات متحده: آتلانتا، بوستون، دالاس، هیوستون، کانزاسسیتی، لسآنجلس، میامی، نیویورک/نیوجرسی، فیلادلفیا، سانفرانسیسکو، سیاتل
از منظر تاریخی، تاکنون در ۲۲ دوره قبلی جام جهانی:
* ۹۶۴ بازی در مرحله نهایی برگزار شده و ۲۷۲۰ گل به ثمر رسیده است.
* برزیل با ۱۱۴ بازی و ۲۳۷ گل، رکورددار تعداد بازی و گل در جام جهانی است.
* لیونل مسی با ۲۶ بازی، رکورد بیشترین حضور در جام جهانی را در اختیار دارد و با ۱۳ گل، در تعقیب رکورد گلزنی میروسلاو کلوزه آلمانی است که ۱۶ گل زده است.
مسی طبق برنامه، در جام جهانی ۲۰۲۶ نیز در ترکیب آرژانتین حضور خواهد داشت و رکوردهای فردیاش میتواند دستنخورده نماند.
تیمهای «ترسناک» و گروههای مرگ
در روزهای منتهی به قرعهکشی، در محافل مدیریتی و رسانهای فوتبال بحثهای زیادی درباره تیمهایی که همه ترجیح میدهند از آنها دور باشند، مطرح شده است.
در همین زمینه، خبرنگار «اتلتیک» در واشنگتن گزارش میدهد که بسیاری از مدیران تیمها، در گفتوگوهای غیررسمی از نروژ بهعنوان یکی از ناخواستهترین حریفان یاد میکنند؛ تیمی که با در اختیار داشتن ارلینگ هالند و ۱۶ گل در هشت بازی مرحله انتخابی، در پات سوم قرار دارد و میتواند هر گروهی را به «گروه مرگ» تبدیل کند.
در همین حال، سنگال با سرمربیاش پاپ تیائو و مقامات فدراسیون فوتبال این کشور، در واشنگتن حاضر شدهاند و بسیاری از کارشناسان آنها را یکی از خطرناکترین تیمهای آفریقایی این تورنمنت میدانند.
با وجود تلاش فیفا برای متوازنسازی سیدها، انتظار میرود طبق معمول، دستکم یک گروه «بسیار آسان» روی کاغذ و یک «گروه مرگ» کلاسیک شکل بگیرد.
امنیت سنگین و صفهای طولانی در واشنگتن
حضور ترامپ در مراسم، سطح تدابیر امنیتی را بهشدت افزایش داده است. خیابانهای اطراف مرکز کندی مسدود شده و خبرنگاران و میهمانان ناچار شدهاند بخشی از مسیر را پیاده طی کنند.
گزارشگران حاضر در محل میگویند برخی از آنها بیش از یک ساعت در هوای برفی و سرمای شدید در صفهای امنیتی منتظر ماندهاند تا وارد سالن شوند.
رسانهها و مهمانان از ساعت ۱۰:۱۵ صبح به وقت محلی برای حضور در مراسم فراخوانده شدهاند، در حالی که آغاز رسمی قرعهکشی ساعت ۱۲ اعلام شده است؛ فاصلهای که بهطور کامل تحتتأثیر پروتکلهای امنیتی و حضور رهبران سه کشور میزبان قرار دارد.
چهرهها و حواشی در مرکز کندی
مراسم قرعهکشی امسال صرفاً یک رویداد ورزشی نیست، بلکه با یک برنامه سرگرمی مفصل تلفیق شده است. بر اساس اعلام فیفا:
* هایدی کلوم (مدل و مجری تلویزیونی)،
* کوین هارت (کمدین آمریکایی)،
* و دنی رامیرز (بازیگر و تهیهکننده)
بهعنوان مجریان اصلی رویداد روی صحنه خواهند رفت.
در بخش موسیقایی نیز:
* آندرهآ بوچلی، خواننده سرشناس اپرای ایتالیایی،
* دوئت رابی ویلیامز (خواننده بریتانیایی و سفیر موسیقی فیفا) و نیکول شرزینگر، و اجرای قطعه معروف **Y.M.C.A** توسط گروه Village People برنامهریزی شده است؛ فیفا از پیش این اجرا را «آیکونیک» توصیف کرده است.
حضور چهرههای ورزشی و داوری نیز جالب توجه است؛ از جمله:
* شکیل اونیل، اسطوره NBA، که در سالن حضور یافته است.
* پیِرلوئیجی کولینا، داور سرشناس ایتالیایی و رئیس کمیته داوران فیفا، که بسیاری شوخی میکنند شاید اگر مجریان از زمان خود عبور کنند، برایشان «کارت زرد» در نظر بگیرد.