انتقاد تند امید عالیشاه از شیوه برگزاری دربی 106!
کاپیتان پرسپولیس هم بابت برگزاری دربی در خارج از تهران با تعداد محدود تماشاگران گلایه کرد.
به گزارش ایلنا، شهرآورد پایتخت در شرایطی با تساوی بدون گل به پایان رسید که بازی در ورزشگاه امام خمینی اراک برگزار میشد؛ این موضوع پس از پایان مسابقه واکنش امید عالیشاه، کاپیتان پرسپولیس، را به دنبال داشت و به گلایه از این اتفاق پرداخت.
عالیشاه در ابتدا اظهار داشت: شرمنده هواداران هستیم که نتوانستیم بازی را با سه امتیاز پشت سر بگذاریم، اما من یک گلهای از مسئولان سازمان لیگ، فدراسیون و همه عزیزانی که دستاندرکار هستند دارم؛ نمیدانم شما با من موافق هستید یا نه اما نمیشود اسم این بازی را دربی گذاشت؛ با هشت هزار تماشاگر و با این چمن. نه تنها اینجا، حتی بازیهایی که در تهران یا شهرستانهای دیگر برگزار میشود هم شرایط خوبی ندارد. واقعا حق مردم و بازیکنان ما این زمینها و این استادیومها نیست. هم بازیکنان باید در بهترین چمن تمرین کنند و هم مردم در استادیوم حضور پیدا میکنند، باید بهترین امکانات برایشان فراهم شود و از دیدن بازی لذت ببرند و خدماتی که در شان مردم است، فراهم شود. با این شرایط درباره مسائل فنی چه میخواهید بگویید؟
او در ادامه در خصوص وضعیت چمن ورزشگاه امام خمینی پرداخت و گفت: دقیقه یک بود که سُر خوردم و آن هم به خاطر سستی زمین بود. ورزشگاه قدس هم همین است. زمین به قدری سست است که اگر دقت کنید نه تنها تیم ما، بلکه تیمهای دیگر هم که بازی میکنند، مثل اسکیت است. در کل میخواهم بگویم شان مردم ما این نیست. حتی دوربینهایی که بازیها را پخش میکنند، هنوز به آن مرحله نرسیدهاند که 4K کنند که حداقل مردمی که از خانه میبینند، لذت ببرند. واقعا جای تاسف دارد. امیدوارم که... نمیشود، با انشاالله و ماشاالله کار حل نمیشود. ولش کنید.
کاپیتان پرسپولیس در واکنش به سوالی درباره درگیریهای پایان بازی گفت: من واقعا چیزی ندیدم.
عالیشاه در خصوص پرتاب سنگ و بطری از سوی هواداران گفت: متاسفانه بدعت بدی در ورزشگاههای کشورمان شده است. مردمی که به استادیوم میآیند، همه هموطنمان هستند، از جنس خودمان هستند. در این وضعیت اتفاقی برای کسی بیفتد، آدم باید کمی عذاب وجدان هم بگیرد. بعد از اتفاقاتی که بازی تراکتور و پرسپولیس افتاد، این اتفاقات باید قطع شود. میبینید که یک نفر به راحتی چشمش را از دست داد. یا در بازی سپاهان که آن اتفاق برای سرباز احمدی افتاد. تا چه زمانی میخواهد ادامه پیدا کند؟ باید از خودمان شروع کنیم. زمانی که یک نفر به خودش اجازه میدهد سنگ پرت کند، منِ بغلی باید جلویش را بگیرم.
او در خصوص اینکه همیشه به هواداران استقلال احترام گذاشته است، گفت: احترام متقابل است. من مجددا هم از آنها تشکر میکنم. دقیقا یک سال پیش بود که اتفاقی برای من افتاد و در بازی الریان برایم شکستگی ایجاد شد؛ برای من ارزشمند است که پیامهای محبتآمیزشان را داشتم، باعث دلگرمی من بود. احترام زیادی برای هواداران این تیم قائلم.
عالیشاه ادامه داد: فارغ از رنگها، ما کنار هم زندگی میکنیم و هموطن هستیم. فوتبال داخل زمین است و خارج از زمین، اگر کُری هم هست، برای هواداران است نه برای منِ بازیکن. امیدوارم این اتفاقات هر چه زودتر ریشهکن شود و شاهد این مسائل نباشیم. مطمئنا از قاب تلویزیونی خیلی از بچهها هستند که همین هواداران الگویشان میشوند. آن بچه چهار روز دیگر میخواهد به ورزشگاه بیاید و وقتی میبیند بزرگترش این کار را انجام میدهد، همان راه را ادامه میدهد. این کار از مردم ایران که فرهیخته هستند، بعید است.
او در پایان درباره شرایط پرسپولیس عنوان کرد: شرایط بدی نداریم و یاد گرفتهایم که مرحله به مرحله و بازی به بازی پیش برویم. اما امیدوارم هر چه زودتر ورزشگاه آزادی برگزار شود. خیلی متفاوت است که در آزادی بازی کنید یا ورزشگاههای دیگر.