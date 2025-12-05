پورعلی گنجی: این بازی اسمش دربی نیست!

به گزارش ایلنا، مرتضی پورعلی‌گنجی مدافع تیم پرسپولیس در میکسدزون ورزشگاه امام خمینی در مورد دربی گفت: اول از همه به هواداران که آمدند حمایت کردند خسته نباشید میگویم.

او در مورد درگیری پایان بازی اظهار داشت: اوریه در حال صحبت با سعید سحرخیزان بود و حسین کنعانی ترسید که اوریه کارت بگیرد، رفت میانجی‌گری کند اما دعوا شد البته چیزی خاصی نبود.

پورعلی‌گنجی در مورد دربی توضیح داد: دربی همیشه حساسیت خاصی دارد و من فکر میکنم نیمه اول نیمه خوبی برای ما بود. موقعیت‌هایی که دادیم سر ریسکی بازی خودمان بود. نیمه دوم خوب شروع نکردیم اما در کل ما آمده بودیم سه امتیاز را بگیریم و میتوانستیم برنده بازی باشیم اما نتیجه به نفع ما نبود.

مدافع پرسپولیس در پاسخ به این سوال که چرا کیفیت گذشته را ندارد؟ گفت: الان آن سرحالی را ندارم؟ به نظر شما احترام میگذارم اما کسی که رباط پاره کرده، میداند مصدومیت سنگین چقدر از کیفیت آدم کم می‌کند. من در این پنج سال دو بار رباط پاره کردم و با تلاش و اراده توانستیم برگردیم و من فکر میکنم همیشه هر بازیکنی حتی اگر سالم باشد، نمیتواند با کیفیت خودش باشد. امیدوارم بتواند انتظارات را پاسخ بدهم.

او در خصوص بازی بیرون ورزشگاه آزادی گفت: یکی از دلایلی که شخص بنده دوست داشتم پیراهن پرسپولیس را بپوشم این بود که بتوانم کنار هواداران بازی کنم. در آزادی بازی کردن ۷۰-۸۰ درصد متفاوت با بقیه زمین‌ها است. من اسم این دربی را دربی نمی‌گذارم. هر وقت توانستیم در آزادی با ۸۰ هزار تماشاگر بازی کنیم، اسمش دربی است.

پورعلی‌گنجی در خصوص قرعه‌کشی جام جهانی گفت: جام جهانی از نظر من جامی است که باید با بهترین تیمهای دنیا بازی کنیم. دوست دارم مقابل دو تیم سرحال بازی کنیم چون تیم ملی همیشه با تیمهای خیلی بزرگ بهتر بازی کرده چون بچه‌ها غیرتی و تعصبی بازی کردند.

