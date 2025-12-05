کنعانی: سحرخیزان جوان است و با اوریه درگیر شد!
حسین کنعانی در مورد درگیری بازیکنان در پایان بازی دربی صحبت کرد.
به گزارش ایلنا، محمد حسین کنعانیزادگان پس از پایان دربی درباره حاشیه ایجادشده بین سرژ اوریه و سحرخیزان در پایان بازی صحبت کرد و همچنین عملکرد استقلال را مبتنی بر دفاع و ضدحمله دانست و اعتقاد داشت پرسپولیس کاملاً بر بازی مسلط بوده است. او همچنین به شرایط خوب تیم با حضور اوسمار و لزوم رسیدگی فوری به وضعیت ورزشگاه آزادی اشاره کرد.
او درباره درگیری سرژ اوریه با سعید سحرخیزان توضیح داد: بازیکنمان سرژ اوریه متاسفانه با فوروارد آنها سحرخیزان یک کم با هم دیگر حرف میزدند. این احترام در فوتبال خیلی مهم است. من به سحرخیزان هم گفتم فقط وسط رفتم که دعوایشان نشود. یک کم به هم داشتند حرف میزدند که خوشبختانه اتفاقی نیفتاد و ما آمدیم وسط.
کنعانیزادگان درباره برخوردش با سحرخیزان و هل داده شدندش توسط او توضیح داد: بله، خیلی عصبی بود. آخر بازی بود و خب دوست داشتیم بازی را ببریم مثل بقیه دربیها ولی خب آن لحظه لازم دانستم که جلو بروم تا این درگیری زیاد بالا نکشد.
کنعانی درباره دلیل این عصبانیت سحرخیزان توضیح داد: چیز خاصی نبود. فکر کنم درمورد هواداران بود که آنها داشتند بطری میانداختند و سرژ اوریه هم به داور گفت و بعدش او هم جوان است و از جو آنجا خوشش آمد. ما مشکلی نداریم!
او درباره بازی گفت: بازی خیلی خوبی بود. برای تیم استقلال احترام قائلیم. تیم استقلال کلا ۹۰ دقیقه از نیمهشان بالا نیامدند و منتظر اشتباهات ما بودند که توپی را بگیرند و ضد حمله بزنند که در یکی دو صحنه هم موفق شدند ولی خب همه توپ و زمین در ۹۰ دقیقه دست ما بود. میتوانستیم گل بزنیم ولی بدشانسی آوردیم. این حسرت ۸ سالهشان ۹ سال شد.
کنعانی درباره قرعهکشی جام جهانی گفت: این را قبلا گفتم درمورد تیم ملی الان صحبت نکنیم. الان بحث باشگاهی هست.
او درباره کورس بالای جدول لیگ و احتمال قهرمانی پرسپولیس با بازگشت اوسمار گفت: ما بازی به بازی جلو میرویم. به نظرم از وقتی آقای اوسمار آمده یک انرژی و همبستگی تیم بیشتر و بیشتر شده که قبلا هم بود ولی شناختی که آقای اوسمار روی بازیکنان از قبل داشته و با بازیکنان جدید صحبت کرده است. درست است زمان تمرینی زیادی نداشتیم ولی خدا را شکر روز به روز داریم بهتر میشویم. ما به کسی قول نمیدهیم که قهرمان میشویم و فقط بازی به بازی جلو میرویم.
کنعانیزادگان درباره چمن ورزشگاه اراک گفت: چمن خوب بود ولی خب من گلهای دارم که بار سوم یا چهارم است میگویم. به خدا این بازی فوتبال برای هوادار است و من دلم برای این هواداران میسوزد. باید ورزشگاه آزادی را زودتر برسانند و درست کنند هم برای بازیهای ملی و هم برای دربی که واقعا بتوانیم میزبانی خوبی داشته باشیم.