استوری خاص عالیشاه بعد از تساوی دربی

به گزارش ایلنا، ساعتی پس از پایان دربی ۱۰۶ و ثبت نتیجه صفر بر صفر در ورزشگاه امام خمینی اراک، امید عالیشاه کاپیتان پرسپولیس با انتشار تصویری از ترکیب تیمی سرخ‌ها در استوری اینستاگرام خود، پیام کوتاهی منتشر کرد:«ALWAYS TOGETHER» (همیشه کنارهم)

عالیشاه که یکی از باتجربه‌ترین بازیکنان فعلی دو تیم در شهرآوردهاست، با حضور در این مسابقه به یک رکورد ویژه ۱۸ دربی بدون شکست رسید. آماری که او را به یکی از موفق‌ترین بازیکنان تاریخ شهرآورد تبدیل کرده و نشان می‌دهد چرا هواداران پرسپولیس به او علاقه دارند.

در حالی که عالیشاه در دقیقه ۶۷ تعویض شد و جای خود را به فرشاد احمدزاده داد، اما در این دربی هم پرتلاش نشان داد. او اکنون ۱۰ بار بازوبند کاپیتانی پرسپولیس را در شهرآورد به بازو بسته و به رکوردهای تاریخی محمود فکری، علی جباری و سیدجلال حسینی نزدیک شده است.

عالیشاه که فشار زیادی را به عنوان کاپیتان اول سرخپوشان تحمل می‌کند با این استوری بار دیگر بر اتحاد بازیکنان پرسپولیس در مسیر سخت و طولانی لیگ تاکید کرد.

