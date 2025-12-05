حسین کنعانی برای استقلالیها کری خواند!
حسین کنعانی به 9 سال ناکامی استقلال در پیروزی دربی کنایه زد.
به گزارش ایلنا، حسین کنعانی همواره از بازیکنانی محسوب میشود که با حرفها و خوشحالیهایش مقابل استقلال واکنش برانگیز بوده است. او که در دو دربی گذشته گل زده بود این بار نتوانست گلی در شهرآورد بزند اما به آمار ده دربی بدون شکست با پیراهن پرسپولیس رسید.
حسین کنعانی پس از سوت پایان در بطن یک جنجال عجیب قرار گرفت و درحالی که میخواست همتیمی خود، سرژ اوریه را آرام کند با واکنش تند این بازیکن سرشناس مواجه شد.
کنعانی اما در میکسدزون پس از این مسابقه مدعی شد هیچ مشکل خاصی وجود نداشته و درحالی که خبرنگاران در این مورد از وی سوال میکردند او با خنده و کنایه گفت:"به این بچسبید که هشت سال شد نُه سال!"
کنعانی به آمار ۴۰۵ هفته بدون شکست پرسپولیس از سال ۹۶ در دربیها اشاره دارد که قرار است حداقل تا دربی برگشت این روزها بیشتر هم بشود و به ۹ سال شکست ناپذیری برای پرسپولیس در دربی برسد.