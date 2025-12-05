به گزارش ایلنا، اوسمار ویه‌را سرمربی تیم پرسپولیس در کنفرانس خبری پس از دربی که با نتیجه صفر صفر مساوی به پایان رسید حضور یافت و به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.

* صحبتهای اولیه؟

عصر همگی بخیر. بازی را خوب شروع کردیم و توانستیم کنترل کنیم و بازی دست ما بود. اما یک ذره زمان گذشت فکر کنم به خاطر ضربات سریع نتوانستیم از موقعیت استفاده کنیم. استقلال هم روش ضد حمله را بلد است و چند ضد حمله به ما زد.

نیمه دوم استقلال خوب از زمین ما پرس کرد و متاسفانه ما از سمت راست نتوانستیم به جلو برویم، مرتضی و سرژ نتوانستند خیلی به جلو بروند و اگر میتوانستند جلو بروند میتوانستیم موقعیت ایجاد کنیم. در ده دقیقه پایانی چند موقعیت از سمت چپ ایجاد شد اما نتوانستیم به موقعیت برسیم.

* قبل از بازی هیچکس از مساوی صحبت نمی‌کرد و انتظار همه یک نمایش هجومی و برد بود. شما راضی بودید؟

اول از همه میخواهم از طرفداران عذرخواهی کنم که نتوانستیم انتظار آنها را برآورده کنیم. استقلال در فاز دفاعی خیلی خوب کار کرد. سه امتیاز میتوانست خیلی مهم باشد. ما روی زمین بازی می‌کنیم و دوست داریم توپ دستمان باشد و درصد مالکیت هم این را نشان می‌دهد. اما متاسفانه نتوانستیم نتیجه را بگیریم.

* در فصلی که شما با پرسپولیس قهرمان شدید مدافعان کناری خیلی کمک کردند اما این فصل اینطور نیست و امروز هم خیلی اشتباه دیدیم در این دو پست. آیا در نیم فصل مدافع راست و چپ جذب خواهید کرد؟

موافقم. آن فصل کیمو و دانیال خیلی کمک کردند اما اینکه گفتید امروز مدافعان کناری اشتباه داشتند نه! چون میلاد و سرژ وظایف متفاوتی داشتند، میلاد باید به حمله منتقل می‌شد اما سرژ باید عقب بازی می‌کرد چون ما در بازیسازی سه نفره می‌شدیم و او باید کمک می‌کرد. از وقتی من آمدم دلیل خاصی ندیدم که بخواهم بازیکن جدید در این دو پست بازیکن جدید جذب کنیم.

* هواداران پرسپولیس از اتلاف وقت بازیکنان استقلال و سبک دفاعی این تیم ناراضی بودند.

تماشاچیان پرسپولیسی؟

* بله.

به نظر من حالا در فوتبال هرکسی یک روش دارد و باید به مشکلاتش غلبه کند اما من ندیدم. استقلال وقت تلف کند و گاها خیلی هم سریع آغاز می‌کرد. چند موقعیت خطرناک هم ایجاد کردند.

* بازی خانگی شما بود و توقع بیشتری وجود داشت اما در بیشتر دقایق محتاطانه عمل کردید.

به نظر من اگر مالکیت توپ را ببینید بیشتر توپ دست ما بود. تیم من همیشه ترجیح می‌دهد باکیفیت روی زمین وبا کار گروهی به جلو برود. بعد اینکه اینجا ورزشگاه خانگی ما نیست.

* بالاخره باری خانگی است.

نه ما سفر کردیم و به اینجا آمدیم تا بازی کنیم. این بازی سوم من بود و ۷ امتیاز گرفتیم و هنوز سعی می‌کنیم بهتر از قبل شویم و امیدوارم آنطور که شما میگویید هجومی شویم! منظورم این است که کل ایران خانه پرسپولیس است اما طبیعتا استادیوم امروز خانه پرسپولیس بود.

* تعداد پاس صحیح متوالی پرسپولیس به زور ۱۰ پاس می‌شد. چرا برای باز کردن گره بازی پلن نداشتید؟

همیشه پلن بی داریم اما وقتی پلن آ درست کار می‌کرد، چرا باید عوض میکردیم. فقط ضربه آخر ما درست نمی‌شد اما توجه کنید وقتی به محوطه حریف میرسیدیم ۸ بازیکن مقابل ما بود. در فوتبال باید از موقعیت‌ها استفاده کنیم.

انتهای پیام/