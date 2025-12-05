درگیری جنجالی اوریه با سحرخیزان و کنعانیزادگان پس از دربی
سرژ اوریه، مدافع پرسپولیس، در پایان دیدار دربی ۱۰۶ با سعید سحرخیزان و حسین کنعانیزادگان درگیری لفظی پیدا کرد.
به گزارش ایلنا، پس از سوت پایان مسابقه دربی ۱۰۶، در حالیکه بازیکنان دو تیم به سمت رختکنها حرکت میکردند، سرژ اوریه، مدافع ساحل عاجی پرسپولیس، به سمت سعید سحرخیزان رفت و جملاتی تند را به او بیان کرد. این درگیری بهنظر میرسید ناشی از یک برخورد در جریان بازی باشد که اوریه را ناراحت کرده بود.
صحبتهای بین این دو بازیکن به یک مشاجره لفظی تبدیل شد و سایر بازیکنان نیز به این ماجرا وارد شدند. در این حین، پیام نیازمند و برخی دیگر از بازیکنان پرسپولیس تلاش کردند سحرخیزان را از صحنه دور کنند، اما علیرضا کوشکی، وینگر استقلال، نیز برای آرام کردن اوریه اقدام کرد. با این حال، اوریه همچنان به فریاد زدن بر سر سحرخیزان ادامه داد.
این ماجرا با ورود حسین کنعانیزادگان، مدافع ملیپوش پرسپولیس، شدت بیشتری یافت. کنعانی با نزدیک شدن به صحنه درگیری و فریاد زدن بر سر اوریه، سعی در پایان دادن به این تنش داشت، اما این اقدام به ناراحتی اوریه و درگیری جدید او با همتیمیاش منجر شد. این دو بازیکن چند ثانیهای به مشاجره پرداختند که در نهایت با ورود سایر بازیکنان پرسپولیس به پایان رسید.
اوریه که در طول بازی نیز عصبی به نظر میرسید، این بار بهطرز عجیبی درگیری خود را با سحرخیزان و کنعانیزادگان به نمایش گذاشت. تصاویر ثبتشده از این درگیری، بازتاب گستردهای در فضای مجازی و رسانهها داشته و توجهها را به خود جلب کرده است.