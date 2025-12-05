به گزارش ایلنا، پرسپولیس و استقلال در چارچوب هفته دوازدهم لیگ برتر عصر امروز در ورزشگاه امام خمینی اراک به مصاف هم رفتند که این دیدار با نتیجه بدون گل به پایان رسید. ریکاردو ساپینتو، سرمربی استقلال، در نشست خبری پس از مسابقه به ارزیابی عملکرد تیمش پرداخت.

او درباره نیمه نخست مسابقه گفت: بازیکنان بیشتر در حال سنجش حریف بوده‌اند و جریان بازی در این دقایق متعادل دنبال شده است. ساپینتو افزود تیمش در نیمه دوم نمایش پرقدرت‌تری ارائه داده و با پرس و مالکیت توپ توانسته چند فرصت جدی خلق کند. هشت بازیکن استقلال نخستین تجربه حضور در دربی را پشت سر گذاشتند و این مسئله برای آن‌ها چالشی بزرگ بود.

سرمربی استقلال با اشاره به وضعیت بازیکنان جوان تیم اظهار کرد: اعتماد به این بازیکنان بخشی از برنامه فنی اوست و سن در تصمیم‌گیری‌هایش نقشی ندارد.

وی تأکید کرد: هدف استقلال در این مسابقه کسب پیروزی بوده اما در شرایطی که بازی خارج از خانه برگزار شده، نباختن اهمیت داشته و تیم همچنان صدرنشین است.

ساپینتو در ادامه درباره حضور منیر الحدادی توضیح داد: این بازیکن هنوز به آمادگی کامل نرسیده بود اما تجربه او به تیم کمک کرده است. مراحل درمانی الحدادی با سرعت طی شده و در حالی که انتظار می‌رفت مصدومیت او چند هفته طول بکشد، ظرف چند روز شرایط بازگشتش فراهم شده است.

ساپینتو از درز برخی اطلاعات پزشکی تیم نیز ابراز نارضایتی کرد و این موضوع را عاملی مخرب در روند آماده‌سازی دانست.

او درباره نتیجه مسابقه اظهار کرد: استقلال باید از نظر ذهنی برای دیدارهای آینده آماده شود و با وجود تلاش بازیکنان برای گلزنی، عملکرد دروازه‌بان پرسپولیس مانع از ثبت گل شد.

ساپینتو افزود: استقلال برای رسیدن به پیروزی وارد میدان می‌شود اما این‌بار حفظ جایگاه در جدول نیز اهمیت داشت.

سرمربی استقلال در پایان درباره اورونوف گفت: این بازیکن تنها در دقایق پایانی توانست تاثیرگذار ظاهر شود و تیم در مجموع بازی خوبی در بخش دفاعی ارائه داده است.

او تأکید کرد: زمانی که امکان پیروزی فراهم نباشد، مهم است تیم امتیاز را از دست ندهد.

انتهای پیام/