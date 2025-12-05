غلامپور: تصمیم ساپینتو درباره آدان درست بود

به گزارش ایلنا، بهزاد غلامپور، مربی تیم فوتبال استقلال، پس از پایان شهرآورد تهران با اشاره به عملکرد آنتونیو آدان، روز مسابقه را یکی از بهترین نمایش‌های این دروازه‌بان عنوان کرد. او گفت: آدان با آرامش و تسلط کامل بازی کرد و توانست در فضای پرتنش دربی عملکردی مطمئن از خود نشان دهد.

غلامپور افزود: این بازی برای آدان از نظر ذهنی دشوار نبود و او توانست بدون استرس در چارچوب قرار گیرد. به گفته وی، حساسیت بالای مسابقه باعث نشده بود دروازه‌بان استقلال دچار افت شود و شرایط کلی بازی نیز به دور از کسالت دنبال شد.

مربی استقلال همچنین درباره وضعیت فرعباسی توضیح داد: مشکل مصدومیت این بازیکن برطرف شده، اما تصمیم ساپینتو برای این دیدار انتخاب آدان بوده است. او تأکید کرد این انتخاب کاملاً فنی بوده و آدان نیز پاسخ اعتماد کادر فنی را در زمین مسابقه داده است.

