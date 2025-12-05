خبرگزاری کار ایران
اعلام ترکیب فجرسپاسی برای دیدار با سپاهان

فجرسپاسی در شرایطی مقابل سپاهان قرار می‌گیرد که با وجود روند بدون برد در هفته‌های اخیر، برای کسب امتیاز و صعود در جدول انگیزه بالایی دارد و پیروز قربانی ترکیب اصلی تیمش را مشخص کرده است.

به گزارش ایلنا، تیم‌های سپاهان و فجرسپاسی امروز در ورزشگاه نقش جهان به مصاف یکدیگر می‌روند؛ دیداری که دو تیم با شرایط متفاوتی به استقبال آن آمده‌اند. سپاهان در چهار مسابقه اخیر خود در لیگ برتر به پیروزی رسیده و در مسیر صعود قرار دارد، در حالی که فجرسپاسی طی همین مدت بردی کسب نکرده اما همچنان با انگیزه بالا پا به میدان می‌گذارد.

پیروز قربانی، سرمربی فجرسپاسی، ترکیب اصلی تیمش را برای این مسابقه اعلام کرده است. بر این اساس علی غلام‌زاده، مهران موسوی، محمد آژیر، علی هلیچی، ساسان جعفری‌کیا، مسعود ریگی، محمود مطلق‌زاده، فرشید اسماعیلی، میثم مرادی، حسین شهابی و شروین بزرگ یازده بازیکن فجر در دیدار امروز خواهند بود.

فجرسپاسی که اکنون در رتبه هشتم جدول حضور دارد، در صورت کسب پیروزی می‌تواند تا رده چهارم جدول صعود کرده و فاصله خود را با سپاهان کاهش دهد.

این مسابقه از ساعت ۱۷ آغاز می‌شود و حسن اکرمی داوری آن را بر عهده خواهد داشت.

