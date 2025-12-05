خبرگزاری کار ایران
آمار و ارقام نیمه اول دیدار پرسپولیس - استقلال (عکس)

آمار و ارقام نیمه اول دیدار پرسپولیس - استقلال (عکس)
دیدار دربی ۱۰۶ علیرغم موقعیت‌هایی که برای دو تیم شکل گرفت، با تساوی بدون گل در نیمه اول پایان یافت.

به گزارش ایلنا، نیمه نخست بازی دربی تهران بین تیم‌های استقلال و پرسپولیس با تساوی بدون گل به پایان رسید.

در نیمه اول ۶۰ درصد مالکیت توپ در اختیار پرسپولیس بود و در مقابل استقلال ۶ شوت داشت. در شوت داخل چارچوب دو تیم آمار برابر داشتند و در خطا هم هر کدام ۳ خطا داشتند.

هر تیم یک کرنر داشتند و فقط یک بار بازیکنان استقلال در آفساید قرار گرفتند. نیمه نخست کارت زرد و قرمزی هم نداشت و بازی بدون حاشیه دنبال شد.

آمار و ارقام نیمه اول دیدار پرسپولیس - استقلال (عکس)

