آمار و ارقام نیمه اول دیدار پرسپولیس - استقلال (عکس)

به گزارش ایلنا، نیمه نخست بازی دربی تهران بین تیم‌های استقلال و پرسپولیس با تساوی بدون گل به پایان رسید.

در نیمه اول ۶۰ درصد مالکیت توپ در اختیار پرسپولیس بود و در مقابل استقلال ۶ شوت داشت. در شوت داخل چارچوب دو تیم آمار برابر داشتند و در خطا هم هر کدام ۳ خطا داشتند.

هر تیم یک کرنر داشتند و فقط یک بار بازیکنان استقلال در آفساید قرار گرفتند. نیمه نخست کارت زرد و قرمزی هم نداشت و بازی بدون حاشیه دنبال شد.

