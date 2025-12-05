خبرگزاری کار ایران
مس رفسنجان با تغییرات و بدون خطیبی برابر ملوان

مس رفسنجان پس از جدایی رسول خطیبی و با اعمال چند تغییر در ترکیب خود، امروز مقابل ملوان قرار می‌گیرد و پیمان صاحب‌جمعی هدایت فنی تیم را بر عهده خواهد داشت.

به گزارش ایلنا،  تیم فوتبال مس رفسنجان در حالی آماده رویارویی با ملوان می‌شود که پس از شکست سنگین هفته گذشته برابر سپاهان، این بار بدون سرمربی خود وارد میدان خواهد شد. جدایی رسول خطیبی موجب شده پیمان صاحب‌جمعی در مسابقه امروز مسئولیت فنی تیم را برعهده بگیرد.

در ترکیب امروز مس نسبت به دیدار گذشته چند تغییر اعمال شده است. مهم‌ترین تغییر نیمکت‌نشینی آرمان رمضانی و بازگشت امیرحسین جولانی به ترکیب اصلی است. همچنین امیرحسین صدقی به دلیل اخراج در بازی قبلی امکان همراهی تیم را ندارد.

مس رفسنجان با هدف کسب سه امتیاز و خروج از قعر جدول پا به میدان می‌گذارد، اما جدال با ملوان در ورزشگاه سن‌سیروس همواره چالشی دشوار بوده و نتیجه این مسابقه می‌تواند تأثیر زیادی بر وضعیت تیم در ادامه فصل داشته باشد.

ترکیب مس رفسنجان برای این دیدار عبارت است از:
نیما میرزازاد، مجید نصیری، احمدرضا زنده‌روح، حسین کریم‌زاده، علیرضا نقی‌زاده، دانیال جهانبخش، ماتئوس کاستا، نورمن کوردیچ، میلاد فخرالدینی، امیرحسین جولانی و مهدی شریفی.

انتهای پیام/
