خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دو تغییر در ترکیب فولاد مقابل آلومینیوم اراک

دو تغییر در ترکیب فولاد مقابل آلومینیوم اراک
کد خبر : 1723218
لینک کوتاه کپی شد.

فولاد خوزستان پس از شکست هفته گذشته برابر استقلال، امروز با دو تغییر اجباری و فنی در ترکیب خود میزبان آلومینیوم اراک خواهد بود و یحیی گل‌محمدی امیدوار است تیمش به مسیر موفق هفته‌های قبل بازگردد.

به گزارش ایلنا،  فولاد خوزستان که پس از دو پیروزی متوالی مقابل پیکان و استقلال خوزستان روند رو‌به‌رشدی را پشت سر گذاشته بود، هفته گذشته در دیداری نزدیک برابر استقلال تهران با یک گل شکست خورد و اکنون به دنبال جبران آن نتیجه است. این تیم در چارچوب هفته دوازدهم لیگ برتر در ورزشگاه فولاد آرنا میزبان آلومینیوم اراک خواهد بود.

یحیی گل‌محمدی نسبت به دیدار گذشته دو تغییر در ترکیب ایجاد کرده است. نخستین تغییر به غیبت سینا مریدی بازمی‌گردد که پس از دریافت کارت قرمز برابر استقلال، امکان همراهی تیم را ندارد و محمدرضا کشاورزی جایگزین او شده است. در تغییر دوم، گوستاوو بلانکو پس از هفته‌ها قرار گرفتن در ترکیب اصلی این بار نیمکت‌نشین شده و محمدرضا سلیمانی در کنار احسان محروقی خط حمله را تشکیل خواهد داد.

ساختار دفاعی فولاد مشابه دیدارهای قبل حفظ شده است؛ حامد لک درون دروازه حضور دارد و زوج محمد قریشی و علی نعمتی در مرکز خط دفاع بازی خواهند کرد. محمدعلی کاظمی در سمت راست و ابوالفضل رزاق‌پور در جناح چپ خط دفاعی به میدان می‌روند.

در میانه زمین، کشاورزی در کنار سینا اسدبیگی ایفای نقش می‌کند و در خطوط کناری نیز ساسان انصاری و یوسف مزرعه وظیفه پشتیبانی از خط حمله را بر عهده دارند.

ترکیب فولاد برای دیدار امروز عبارت است از:
حامد لک، علی نعمتی، محمد قریشی، ابوالفضل رزاق‌پور، محمدعلی کاظمی، سینا اسدبیگی، محمدرضا کشاورزی، ساسان انصاری، یوسف مزرعه، احسان محروقی و محمدرضا سلیمانی.

دو تغییر در ترکیب فولاد مقابل آلومینیوم اراک

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی