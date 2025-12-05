دو تغییر در ترکیب فولاد مقابل آلومینیوم اراک
فولاد خوزستان پس از شکست هفته گذشته برابر استقلال، امروز با دو تغییر اجباری و فنی در ترکیب خود میزبان آلومینیوم اراک خواهد بود و یحیی گلمحمدی امیدوار است تیمش به مسیر موفق هفتههای قبل بازگردد.
به گزارش ایلنا، فولاد خوزستان که پس از دو پیروزی متوالی مقابل پیکان و استقلال خوزستان روند روبهرشدی را پشت سر گذاشته بود، هفته گذشته در دیداری نزدیک برابر استقلال تهران با یک گل شکست خورد و اکنون به دنبال جبران آن نتیجه است. این تیم در چارچوب هفته دوازدهم لیگ برتر در ورزشگاه فولاد آرنا میزبان آلومینیوم اراک خواهد بود.
یحیی گلمحمدی نسبت به دیدار گذشته دو تغییر در ترکیب ایجاد کرده است. نخستین تغییر به غیبت سینا مریدی بازمیگردد که پس از دریافت کارت قرمز برابر استقلال، امکان همراهی تیم را ندارد و محمدرضا کشاورزی جایگزین او شده است. در تغییر دوم، گوستاوو بلانکو پس از هفتهها قرار گرفتن در ترکیب اصلی این بار نیمکتنشین شده و محمدرضا سلیمانی در کنار احسان محروقی خط حمله را تشکیل خواهد داد.
ساختار دفاعی فولاد مشابه دیدارهای قبل حفظ شده است؛ حامد لک درون دروازه حضور دارد و زوج محمد قریشی و علی نعمتی در مرکز خط دفاع بازی خواهند کرد. محمدعلی کاظمی در سمت راست و ابوالفضل رزاقپور در جناح چپ خط دفاعی به میدان میروند.
در میانه زمین، کشاورزی در کنار سینا اسدبیگی ایفای نقش میکند و در خطوط کناری نیز ساسان انصاری و یوسف مزرعه وظیفه پشتیبانی از خط حمله را بر عهده دارند.
ترکیب فولاد برای دیدار امروز عبارت است از:
حامد لک، علی نعمتی، محمد قریشی، ابوالفضل رزاقپور، محمدعلی کاظمی، سینا اسدبیگی، محمدرضا کشاورزی، ساسان انصاری، یوسف مزرعه، احسان محروقی و محمدرضا سلیمانی.