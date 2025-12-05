ثبات در ترکیب سپاهان برای دیدار برابر فجرسپاسی

در میانه میدان نیز ترکیب سه‌نفره عارف حاجی‌عیدی، آرش رضاوند و ریکاردو آلوز حفظ شده است؛ بازیکنانی که در هفته‌های گذشته با دوندگی و خلاقیت در ایجاد موقعیت نقش مهمی داشته‌اند و مأموریت اداره جریان بازی را بر عهده خواهند داشت.

در بخش تهاجمی، ایوان سانچس در سمت راست و محمدمهدی لطفی در جناح مقابل به کار گرفته شده‌اند. نویدکیا در نوک خط حمله نیز انزو کریولی را قرار داده و او را جلوتر از جواد آقایی‌پور و کاوه رضایی به میدان می‌فرستد تا ساختار هجومی تیم همچنان پویایی خود را حفظ کند.

ترکیب سپاهان برای این دیدار عبارت است از:

سیدحسین حسینی، محمد دانشگر، هادی محمدی، آریا یوسفی، احسان حاج‌صفی، عارف حاجی‌عیدی، آرش رضاوند، ریکاردو آلوز، محمدمهدی لطفی، ایوان سانچس و انزو کریولی.