ثبات در ترکیب سپاهان برای دیدار برابر فجرسپاسی
کد خبر : 1723216
سپاهان در ادامه رقابت‌های لیگ برتر با حفظ ترکیب موفق هفته‌های گذشته برابر فجرسپاسی قرار می‌گیرد و محرم نویدکیا بدون تغییر اساسی، تیمش را روانه زمین کرده است.

به گزارش ایلنا،  تیم فوتبال سپاهان از دقایقی دیگر در ورزشگاه نقش جهان میزبان فجرسپاسی خواهد بود و محرم نویدکیا تصمیم گرفته با همان ترکیب موفق هفته‌های اخیر وارد میدان شود. ساختار دفاعی تیم بار دیگر بر پایه سیدحسین حسینی، محمد دانشگر و هادی محمدی شکل گرفته و آریا یوسفی و احسان حاج‌صفی در دو جناح این خط حضور دارند. سپاهانی‌ها امیدوارند این آرایش بار دیگر به ثبت یک کلین‌شیت منجر شود.

در میانه میدان نیز ترکیب سه‌نفره عارف حاجی‌عیدی، آرش رضاوند و ریکاردو آلوز حفظ شده است؛ بازیکنانی که در هفته‌های گذشته با دوندگی و خلاقیت در ایجاد موقعیت نقش مهمی داشته‌اند و مأموریت اداره جریان بازی را بر عهده خواهند داشت.

در بخش تهاجمی، ایوان سانچس در سمت راست و محمدمهدی لطفی در جناح مقابل به کار گرفته شده‌اند. نویدکیا در نوک خط حمله نیز انزو کریولی را قرار داده و او را جلوتر از جواد آقایی‌پور و کاوه رضایی به میدان می‌فرستد تا ساختار هجومی تیم همچنان پویایی خود را حفظ کند.

ثبات در ترکیب سپاهان برای دیدار برابر فجرسپاسی

ترکیب سپاهان برای این دیدار عبارت است از:
سیدحسین حسینی، محمد دانشگر، هادی محمدی، آریا یوسفی، احسان حاج‌صفی، عارف حاجی‌عیدی، آرش رضاوند، ریکاردو آلوز، محمدمهدی لطفی، ایوان سانچس و انزو کریولی.

