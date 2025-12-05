طرح هواداران استقلال و کری آسیایی در آغاز دربی پایتخت

به گزارش ایلنا، دیدار استقلال و پرسپولیس در حالی آغاز شد که کانون هواداران دو تیم با طرح‌های مختلف فضای سکوها را رنگ‌آمیزی کرده بودند. در میان این طرح‌ها، نمایش هواداران استقلال توجه بیشتری جلب کرد و جنبه کری‌خوانی داشت.

در طرح آبی‌ها، تصویر کارتونی دو هوادار به نمایش درآمده بود؛ یک هوادار استقلال با لباس آبی و چهره‌ای خندان در حالی دیده می‌شد که به دو قهرمانی باشگاه در آسیا در سال‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۹۰ اشاره می‌کرد. این دو عنوان بین‌المللی سال‌هاست به عنوان یک عنصر کری میان هواداران مطرح می‌شود.

در سوی دیگر تصویر، هوادار پرسپولیس با لباس قرمز و چهره‌ای ناراحت به نمایش درآمده بود؛ کاراکتری که در برابر افتخارات آسیایی استقلال واکنشی احساسی نشان می‌داد. این طرح نمادی از رقابت دیرینه دو تیم و فضای سنتی کری‌خوانی در شهرآورد پایتخت بود که پیش از شروع بازی نیز بر سکوها دیده شد.

انتهای پیام/