طرح هواداران استقلال و کری آسیایی در آغاز دربی پایتخت
هواداران استقلال در شروع شهرآورد پایتخت با نمایش طرحی گرافیکی روی سکوها، قهرمانیهای آسیایی این باشگاه را به عنوان کری سنتی مقابل پرسپولیس به نمایش گذاشتند.
به گزارش ایلنا، دیدار استقلال و پرسپولیس در حالی آغاز شد که کانون هواداران دو تیم با طرحهای مختلف فضای سکوها را رنگآمیزی کرده بودند. در میان این طرحها، نمایش هواداران استقلال توجه بیشتری جلب کرد و جنبه کریخوانی داشت.
در طرح آبیها، تصویر کارتونی دو هوادار به نمایش درآمده بود؛ یک هوادار استقلال با لباس آبی و چهرهای خندان در حالی دیده میشد که به دو قهرمانی باشگاه در آسیا در سالهای ۱۹۷۰ و ۱۹۹۰ اشاره میکرد. این دو عنوان بینالمللی سالهاست به عنوان یک عنصر کری میان هواداران مطرح میشود.
در سوی دیگر تصویر، هوادار پرسپولیس با لباس قرمز و چهرهای ناراحت به نمایش درآمده بود؛ کاراکتری که در برابر افتخارات آسیایی استقلال واکنشی احساسی نشان میداد. این طرح نمادی از رقابت دیرینه دو تیم و فضای سنتی کریخوانی در شهرآورد پایتخت بود که پیش از شروع بازی نیز بر سکوها دیده شد.