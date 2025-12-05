گزارش دربی ۱۰۶: تساوی سرد در زمین نامطلوب

به گزارش ایلنا، این بازی یکی از حساس‌ترین و پرهیجان‌ترین دیدارهای لیگ برتر فوتبال ایران به شمار می‌رود و پیش بینی می‌شد که با لحظات خاصی پیش برود اما تقابل دو تیم در زمینی که کیفیت مطلوبی نداشته در نهایت با تساوی بدون گل به پایان رسید.

- ترکیب تیم‌ها:

ترکیب پرسپولیس: پیام نیازمند، محمدحسین کنعانی‌زادگان، مرتضی پورعلی‌گنجی، میلاد محمدی، سرژ اوریه، میلاد سرلک، سروش رفیعی، محمد عمری (76- تیوی بیفوما)، اوستون ارونوف، امید عالیشاه (67- فرشاد احمدزاده) و علی علیپور.

ترکیب استقلال: آنتونیو آدان، صالح حردانی، رستم آشورماتوف، سامان فلاح، حسین گودرزی، دیدیه اندونگ، امیرمحمد رزاقی‌نیا، منیر الحدادی (70- اسماعیل قلی‌زاده)، یاسر آسانی، سعید سحرخیزان و علیرضا کوشکی.

- گل‌ها و اتفاقات مهم: (به‌روزرسانی در حین بازی)

- حواشی و واکنش‌ها:

* ظرفیت ورزشگاه از چند ساعت مانده تا شروع مسابقه تکمیل شده بود.

* در حالی که اعلام شده بود بازی با 8500 تماشاگر برگزار می‌شود، به نظر می‌رسد ظرفیت ورزشگاه امام خمینی اراک تکمیل شده و حدود 15 هزار هوادار بازی را از نزدیک تماشا می‌کنند.

* پرسپولیسی‌ها شروع کننده مسابقه بودند.

* منیر الحدادی که گفته میشد غایب بزرگی دربی است، در ترکیب اصلی استقلال به میدان رفت.

* آنتونیو آدان درون دروازه استقلال قرار گرفته تا بعد از 21 سال، آبی‌ها در دربی از دروازه‌بان خارجی استفاده کرده باشند.

* دستیاران امیر قلعه نویی برای تماشای دربی در ورزشگاه حاضر شدند.

* در تصاویر تلویزیونی مشخص است که لیزر اندازهایی در ورزشگاه حضور دارند و سعی می‌کنند برای بازیکنان رقیب و حتی داور مزاحمت ایجاد کنند.

* در دقایق پایانی نیمه اول پرتاب اشیاء از سمت سکوهای استقلالی باعث شد تا وحید کاظمی بازی را متوقف کند و در حالی که او برای گزارش اتفاقات به کنار زمین رفته بود، بازیکنان پرسپولیس بازی را آغاز کردند و همین هم باعث شد تا داور مجددا بازی را متوقف کند و دستور به تکرار ضربه کرنر بدهد.



دقیقه 6: ارونوف با یک پاسکاری خوب با علیپور داخل محوطه جریمه استقلال صاحب توپ شد اما ضربه کم جان او به راحتی در دستان آدان قرار گرفت.

دقیقه 9: نفوذ خطرناک ارونوف اولین موقعیت جدی بازی را روی دروازه استقلال خلق کرد که ضربه او را آدان به خوبی مهار کرد.

دقیقه 11: امید عالیشاه شانس خود را از میانه زمین برای باز کردن دروازه آدان امتحان کرد که توپ او با اختلاف از بالای دروازه به اوت رفت.

دقیقه 26: ارسال تند و تیز صالح حردانی را پیام نیازمند با یک دست برگشت داد و در ادامه نیز ضربه کوشکی از داخل محوطه جریمه را بار دیگر پیام نیازمند مهار کرد.

دقیقه 32: شوت از راه دور صالح حردانی از کنار دروازه به بیرون رفت.

دقیقه 37: شوت سنگین و فنی یاسر آسانی از پشت محوطه جریمه به شکل خطرناک از کنار دروازه نیازمند راهی اوت شد.

نیمه دوم

دقیقه 47: اشتباه پورعلی‌گنجی در خط دفاعی باعث شد توپ در پشت محوطه جریمه به امیرمحمد رزاقی‌نیا برسد. این بازیکن با یک شوت از راه دور شانس خود را برای باز کردن دروازه پرسپولیس امتحان کرد اما نیازمند مانع از این کار شد.

دقیقه 51: سحرخیزان با یک سرتوپ زیبا در داخل محوطه جریمه پورعلی‌گنجی را از پیش رو برداشت اما ضربه او را بازهم نیازمند با یک واکنش به موقع برگشت داد.

دقیقه 81: در حالی که بازی بدون موقعیت در جریان بود، استقلالی‌ها توسط اسماعیل قلی‌زاده در یک موقعیت خوب گلزنی قرار گرفتند اما بی‌دقتی این بازیکن این فرصت را از آبی‌ها گرفت.

دقیقه 85: حرکت تمرین شده بازیکنان پرسپولیس روی یک ضربه ایستگاهی یک فرصت خوب را برای سرخ‌ها خلق کرد. نفوذ میلاد محمدی و پاس در عرض او را مدافعان استقلال برگشت دادند اما در ادامه شوت بیفوما از بالای دروازه به بیرون رفت.

