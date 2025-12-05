لحظه به لحظه با دربی ۱۰۶: جدال استقلال و پرسپولیس در اراک

به گزارش ایلنا، این بازی یکی از حساس‌ترین و پرهیجان‌ترین دیدارهای لیگ برتر فوتبال ایران به شمار می‌رود و انتظار می‌رود که هواداران دو تیم با شور و شوق خاصی در ورزشگاه حاضر شوند.

- ترکیب تیم‌ها:

ترکیب پرسپولیس برابر استقلال

پیام نیازمند، سرژ اوریه، حسین کنعانی، مرتضی پورعلی‌گنجی، میلاد محمدی، میلاد سرلک، سروش رفیعی، اوستون اورونوف، محمد عمری، امید عالیشاه و علی علیپور

ترکیب استقلال برابر پرسپولیس

آنتونیو آدان، صالح حردانی، رستم آشورماتوف، سامان فلاح، حسین گودرزی، امیرمحمد رزاقی‌نیا، دیدیه اندونگ، یاسر آسانی، مونیر الحدادی، علیرضا کوشکی و سعید سحرخیزان

- گل‌ها و اتفاقات مهم: (به‌روزرسانی در حین بازی)

- حواشی و واکنش‌ها:

* ظرفیت ورزشگاه از چند ساعت مانده تا شروع مسابقه تکمیل شده بود.

* در حالی که اعلام شده بود بازی با 8500 تماشاگر برگزار می‌شود، به نظر می‌رسد ظرفیت ورزشگاه امام خمینی اراک تکمیل شده و حدود 15 هزار هوادار بازی را از نزدیک تماشا می‌کنند.

* پرسپولیسی‌ها شروع کننده مسابقه بودند.

* منیر الحدادی که گفته میشد غایب بزرگی دربی است، در ترکیب اصلی استقلال به میدان رفت.

* آنتونیو آدان درون دروازه استقلال قرار گرفته تا بعد از 21 سال، آبی‌ها در دربی از دروازه‌بان خارجی استفاده کرده باشند.

* دستیاران امیر قلعه نویی برای تماشای دربی در ورزشگاه حاضر شدند.

* در تصاویر تلویزیونی مشخص است که لیزر اندازهایی در ورزشگاه حضور دارند و سعی می‌کنند برای بازیکنان رقیب و حتی داور مزاحمت ایجاد کنند.

* در دقایق پایانی نیمه اول پرتاب اشیاء از سمت سکوهای استقلالی باعث شد تا وحید کاظمی بازی را متوقف کند و در حالی که او برای گزارش اتفاقات به کنار زمین رفته بود، بازیکنان پرسپولیس بازی را آغاز کردند و همین هم باعث شد تا داور مجددا بازی را متوقف کند و دستور به تکرار ضربه کرنر بدهد.

15:30: آغاز بازی

15:36: یک و دوی پرسپولیسی‌ها به اولین موقعیت بازی تبدیل شد ولی ضربه نهایی اورونوف از درون محوطه جریمه استقلال شدت لازم را نداشت و به راحتی در اختیار آدان قرار گرفت.

15:39: شوت پای چپ و خطرناک اوستون اورونوف به خوبی توسط آنتونیو آدان مهار شد.

15:41: امید عالیشاه به محض اینکه دید آدان چند گام جلوتر آمده، قصد داشت از میانه زمین گلزنی کند. شوت او به شکلی خطرناک از بالای دروازه استقلال راهی اوت شد.

15:47: اولین حمله جدی استقلالی‌ها در حالی راه به جایی نبرد که شاگردان ساپینتو معتقد به خطای هندِ پنالتی بودند اما پرچم کمک داور به نشانه آفساید بالا رفته بود.

15:51: علی علیپور که می‌رفت صاحب موقعیت شود، وارد محوطه جریمه استقلال شد اما سامان فلاح را مقابل خود داشت و همین باعث شد تصمیم بگیرد از زاویه بسته ضربه‌‌ای کم دقت بزند و این فرصت از دست برود.

15:56: توپ در عرض صالح حردانی قبل از اینکه عرض دروازه را به طور کامل طی کند و به کوشکی برسد، توسط پیام نیازمند دفع شد. در ادامه کوشکی توپ را گرفته و اوریه را از پیش رو برداشت اما شوت او را هم نیازمند اجازه نداد تبدیل به گل شود.

16:10: یاسر آسانی ضربه ایستگاهی استقلال را به روی تیرک دوم دروازه پرسپولیس فرستاد. سامان فلاح که آنجا حاضر شده بود سعی داشت با پاس رو به بیرون خلق موقعیت کند اما نه تنها هیچ آبی پوش دیگری در مسیر توپ قرار نداشت، بلکه پیام نیازمند به راحتی توپ را جمع کرد.

16:17 : پایان نیمه اول

16:34: شروع نیمه دوم

16:35: روی اشتباه مدافعان پرسپولیس توپ به منیر الحدادی رسید و او با یک شوت ناگهانی از پشت محوطه جریمه همه را برای دیدن گل اول بازی نیم‌خیز کرد اما توپ دقیقا به جایی رفت که نیازمند حضور داشت و توانست موقعیت را دفع کند.

