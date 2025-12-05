خبرگزاری کار ایران
English العربیه
ترکیب استقلال برای دربی اعلام شد
کد خبر : 1723181
لینک کوتاه کپی شد.

حضور منیر الحدادی در ترکیب اصلی استقلال، غافلگیری بزرگ این تیم برای شهرآورد پایتخت است.

به گزارش ایلنا، پس از روزها انتظار، ترکیب استقلال برای دربی ۱۰۶ اعلام شد و مهم‌ترین خبر برای هواداران، حضور منیر الحدادی در جمع نفرات اصلی است. این در حالی است که وضعیت او تا دیروز مشخص نبود و به‌نظر می‌رسید غیبتش در این بازی بزرگ قطعی باشد.

در دقایق پایانی پیش از این مسابقه، ریکاردو ساپینتو ترکیبی را انتخاب کرده که هم غافلگیرکننده است و هم بر اساس آخرین ارزیابی‌های پزشکی و فنی چیده شده است. در کنار حضور الحدادی، تصمیم به کنار گذاشتن روزبه چشمی از ترکیب ابتدایی و اعتماد به امیرمحمد رزاقی‌نیا، هافبک ۱۹ ساله، نیز از دیگر نکات قابل توجه این ترکیب است.

درون دروازه، آنتونیو آدان قرار دارد؛ سنگربانی که با مهار پنالتی در بازی مقابل فولاد، روحیه‌ای عالی برای حضور در این دیدار مهم پیدا کرده است. 

زوج دفاعی استقلال را رستم آشورماتوف و سامان فلاح تشکیل می‌دهند. آشورماتوف که در بازی قبلی برای جلوگیری از خطر محرومیت روی نیمکت نشسته بود، حالا با انرژی کامل به ترکیب بازگشته است. در سمت راست، صالح حردانی به میدان می‌رود و در سمت چپ، حسین گودرزی همچنان انتخاب اول کادر فنی است.

در خط هافبک دفاعی، امیرمحمد رزاقی‌نیا به‌دلیل آمادگی بیشتر نسبت به روزبه چشمی انتخاب شده و در کنار دیدیه اندونگ قرار می‌گیرد. این زوج باید کنترل میانه میدان را در برابر پرسپولیس به عهده بگیرند.

در خط تهاجمی، منیر الحدادی پس از درمان فشرده، نقش هافبک هجومی و بازی‌ساز استقلال را بر عهده خواهد داشت. در کناره‌ها، یاسر آسانی در سمت راست و علیرضا کوشکی در سمت چپ قرار دارند. 

و در نهایت، در خط حمله، سعید سحرخیزان، مهاجم آماده استقلال که در دو بازی اخیر گلزنی کرده، به‌عنوان امید اصلی ساپینتو برای ایجاد خطر در دربی به میدان خواهد رفت.

ترکیب استقلال مقابل پرسپولیس:

آنتونیو آدان، صالح حردانی، رستم آشورماتوف، سامان فلاح، حسین گودرزی، امیرمحمد رزاقی‌نیا، دیدیه اندونگ، یاسر آسانی، منیر الحدادی، علیرضا کوشکی و سعید سحرخیزان.

ترکیب استقلال برای دربی اعلام شد

