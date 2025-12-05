تکمیل زودهنگام سکوهای ورزشگاه اراک پیش از دربی ۱۰۶
ساعتها پیش از آغاز دربی ۱۰۶، سکوهای ورزشگاه امام خمینی اراک با حضور هواداران پرسپولیس و استقلال تکمیل شد و جمعیتی فراتر از ظرفیت بلیتفروشی در جایگاهها قرار گرفت.
به گزارش ایلنا، از نخستین ساعات صبح امروز، هواداران دو تیم استقلال و پرسپولیس راهی ورزشگاه امام خمینی اراک شدند تا خود را برای تماشای دربی ۱۰۶ آماده کنند. ورود هواداران که از حدود ساعت ۱۰:۳۰ آغاز شد، در مدت کوتاهی فضای ورزشگاه را کاملاً تحت تأثیر قرار داد و سکوها زودتر از انتظار پر شد.
بر اساس آمار بلیتفروشی، نزدیک به ۹ هزار بلیت این مسابقه بهصورت اینترنتی عرضه شده بود؛ با این حال مشاهدات نشان میدهد تعداد تماشاگران حاضر در ورزشگاه به حدود ۱۵ هزار نفر، یعنی سقف ظرفیت عملی ورزشگاه، رسیده و تمام جایگاهها پیش از ظهر اشغال شده است.
تقسیم سکوها میان هواداران دو تیم نیز به شکلی برابر انجام شد؛ بهگونهای که نیمی از ظرفیت ورزشگاه در اختیار استقلالیها قرار گرفت و نیم دیگر را هواداران پرسپولیس پر کردند. این توازن باعث شد فضای ورزشگاه از نظر ترکیب هواداری کاملاً متعادل باشد.
هرچند دربی ۱۰۶ از نظر تعداد تماشاگر با بازیهایی که در استادیومهای بزرگ تهران برگزار میشد قابل مقایسه نیست، اما هوادارانی که امکان حضور یافتهاند، امیدوارند شاهد دیداری جذاب و رقابتی باشند که شور مسابقه را در ابعاد کوچکتری بازآفرینی کند.