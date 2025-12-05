الگوی آماری دربیها در روزهای جمعه: تساوی تکراری
بررسی نتایج گذشته پرسپولیس و استقلال نشان میدهد مسابقاتی که در روز جمعه برگزار شدهاند بیشتر از هر زمان دیگری با تساوی به پایان رسیده و الگوی مشخصی از تقابلهای نزدیک و متوازن را ثبت کردهاند.
به گزارش ایلنا، مطالعه نتایج شهرآوردهای پایتخت نشان میدهد روز جمعه در تاریخ این رقابتها بیشترین تعداد برگزاری را به خود اختصاص داده است. بر اساس آمار موجود، تاکنون ۵۸ دیدار میان دو تیم در این روز انجام شده که خروجی آنها الگویی قابلتوجه را شکل میدهد.
در این میان ۲۹ مسابقه، یعنی تقریباً نیمی از تقابلهای جمعه، با تساوی خاتمه یافته است. همین تکرار بالا موجب شده بخشی از هواداران، جمعه را روزی بدانند که احتمال مساوی در آن بیش از نتیجههای دیگر است.
در کنار این آمار، پرسپولیس در ۱۵ بازی جمعه به پیروزی رسیده و استقلال نیز ۱۴ مرتبه برد را از آن خود کرده است؛ فاصلهای اندک که نشان میدهد نتیجه این رقابتها معمولاً از پیش قابل پیشبینی نیست و دو تیم در اغلب مواقع عملکردی نزدیک به یکدیگر ارائه دادهاند.
این روند آماری میتواند در تحلیل دربی پیشرو نیز مورد توجه قرار گیرد؛ دیداری که مانند گذشته نه تنها با هیجان سنتی همراه است، بلکه سابقه نشان داده روز جمعه اغلب صحنه رقابتهایی محتاطانه و نتیجههایی نزدیک بوده است.