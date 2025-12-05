پرسپولیس و هشدار غرور پیش از دربی
پرسپولیس در حالی با رکورد ۱۸ بازی بدون شکست وارد دربی میشود که فضای اطمینان و جشنهای زودهنگام هواداری، شباهتهایی با شرایط استقلالِ پرویز مظلومی پیش از دربی تاریخی سال ۹۰ ایجاد کرده است.
به گزارش ایلنا، ده سال از دربیای میگذرد که مسیر رقابت دو قطب فوتبال ایران را تغییر داد. در آن دیدار، استقلال تحت هدایت پرویز مظلومی در حالی خود را پیروز میدانست که هنوز زمان قابلتوجهی از بازی باقی مانده بود. اما سه گل متوالی پرسپولیسِ دهنفره، روند مسابقه و حتی موازنه تاریخی را در مدت کوتاهی دگرگون کرد و رکوردهای استقلال را به نقطه پایان رساند.
اکنون پرسپولیس در موقعیتی قرار گرفته که استقلال آن سال تجربه کرده بود؛ تیمی صدرنشین، با آمار مطلوب و روندی باثبات که اعتمادبهنفس بالایی به همراه دارد. سرخپوشان با رکوردی کمسابقه، یعنی ۱۸ دربی بدون شکست، وارد نبرد سنتی پایتخت میشوند؛ رکوردی که در سطح جهانی نیز تنها نمونههای محدودی مانند رقابت لیورپول و اورتون دارد. با این حال، دربی تهران به دلیل حساسیت و فشار روانی، ماهیتی متفاوت از سایر رقابتها دارد و هیچ رکوردی در چنین فضایی تضمینشده نیست.
در روزهای اخیر نشانههایی از اطمینان زودهنگام میان بخشی از فضای هواداری پرسپولیس دیده میشود؛ از ویدیوهای تبلیغاتی تا پیامهایی که مسابقه را از پیش تعیینشده قلمداد میکنند. کارشناسان این رفتار را مشابه فضای پیش از دربی ۷۵ میدانند؛ زمانی که جشنهای قبل از بازی، برای استقلال نتیجهای کاملاً خلاف انتظار رقم زد.
پرسپولیس در سالهای گذشته نیز تجربههایی از این دست داشته است. در لیگ شانزدهم، تیم برانکو ایوانکوویچ در حالی مقابل استقلالِ وینفرد شفر شکست خورد که در موقعیت برتر جدول قرار داشت. یا در دیداری دیگر، پس از گل زودهنگام، تصور پایان کار باعث شد تیم منصوریان با سه گل جریان مسابقه را تغییر دهد.
امروز نیز برخی تحلیلها تأکید دارند که مجموعه نتایج مثبت پرسپولیس میتواند ذهنیت بازیکنان را تحت تأثیر قرار دهد. با وجود رکورد شکستناپذیری و جایگاه صدر جدول، نتیجه دربی تنها در زمین و طی ۹۰ دقیقه تعیین میشود و گذشته نقش تعیینکنندهای در آن ندارد.
یک نتیجه ضعیف میتواند پیامدهای مهمی برای پرسپولیس داشته باشد؛ از پایان یافتن رکورد ۱۸ بازی بدون شکست گرفته تا از دست رفتن صدر جدول و ایجاد فشار روانی در ادامه رقابتها. در مقابل، پیروزی میتواند جایگاه تیم در جدول و روند فعلی را تقویت کند.
پرسپولیس همچنان فرصت دارد بدون توجه به حواشی و اطمینانهای بیرونی، تمرکز خود را بر مسابقه حفظ کند. دربی همواره نقطهای برای آغازهای تازه بوده و نتیجه آن میتواند تمامی پیشفرضها را تغییر دهد، چه به سود تیم صدرنشین و چه برخلاف پیشبینیها.