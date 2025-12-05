خبرگزاری کار ایران
وداع زود هنگام میلان از جام حذفی ایتالیا

تیم فوتبال میلان با قبول شکست در خانه لاتزیو از کوپا ایتالیا کنار رفت.

به گزارش ایلنا، تیم فوتبال میلان در آخرین بازی این مقطع از مرحله یک‌هشتم نهایی جام حذفی ایتالیا و از ساعت 23:30 شب گذشته (پنجشنبه) میهمان لاتزیو در ورزشگاه المپیکوی شهر رُم بود و قبول شکست یک بر صفر از دور رقابت‌ها کنار رفت.

تک گل این بازی را ماتیا زاکانی در دقیقه 80 به سود عقاب‌ها وارد دروازه روسونری کرد.

بدین ترتیب و با برگزاری 2 دیدار باقی مانده از این مرحله، چهره 8 تیم صعود کرده به مرحله یک‌چهارم نهایی به شرح زیر مشخص می‌شود:

بولونیا - لاتزیو

یوونتوس - آتالانتا 

اینتر - برنده بازی رُم و تورینو (23 دی 1404، ساعت 23:30)

برنده بازی فیورنتینا و کومو (7 بهمن 1404، ساعت 23:30) - ناپولی

 

