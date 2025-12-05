وداع زود هنگام میلان از جام حذفی ایتالیا

به گزارش ایلنا، تیم فوتبال میلان در آخرین بازی این مقطع از مرحله یک‌هشتم نهایی جام حذفی ایتالیا و از ساعت 23:30 شب گذشته (پنجشنبه) میهمان لاتزیو در ورزشگاه المپیکوی شهر رُم بود و قبول شکست یک بر صفر از دور رقابت‌ها کنار رفت.

تک گل این بازی را ماتیا زاکانی در دقیقه 80 به سود عقاب‌ها وارد دروازه روسونری کرد.

بدین ترتیب و با برگزاری 2 دیدار باقی مانده از این مرحله، چهره 8 تیم صعود کرده به مرحله یک‌چهارم نهایی به شرح زیر مشخص می‌شود:

بولونیا - لاتزیو

یوونتوس - آتالانتا

اینتر - برنده بازی رُم و تورینو (23 دی 1404، ساعت 23:30)

برنده بازی فیورنتینا و کومو (7 بهمن 1404، ساعت 23:30) - ناپولی

