بیانیه اعتراضی تراکتور: بدون تیتر، بدون تعارف
باشگاه تراکتور به دنبال اشتباه تاثیرگذار داور دیدار با استقلال خوزستان و همچنین ادامهدار بودن این روند در دیدارهای اخیر، بیانیه صادر کرد.
به گزارش ایلنا، در متن بیانیه باشگاه تراکتور آمده است:
صحنه خطای آشکار روی مهدی هاشمنژاد که از دید تمامی کارشناسان داوری بهصراحت «پنالتی صددرصد» تشخیص داده شد، در کمال تعجب نادیده گرفته شد. تصمیمی که نتیجه مسابقه و روند رقابت تیم ما را تحت تأثیر مستقیم قرار داد.
وقتی یک خطای واضح با این سطح از اجماع کارشناسی دیده نمیشود، پس فلسفه وجود VAR چیست؟ باشگاه تراکتور میلیاردها تومان برای نشاط اجتماعی هزینه میکند، اما روند داوری علیه این باشگاه بهگونهای است که گویی VAR نه ابزار کمک، بلکه عامل تضییع حق تراکتور شده است. چگونه است که این سیستم برای برخی تیمها فعال و هوشیار عمل میکند، اما در مسابقات تراکتور در حساسترین صحنهها یا خاموش است یا بیاثر؟ کدام نهاد پاسخگوی میلیونها هوادار این تیم خواهد بود؟ با کدام مجوز و توجیهی داوری که با اشتباهش سرنوشت یک جام را تغییر داد و یکسال محروم شد، اندکی پس از شروع فصل جدید محرومیتش نادیده گرفته شد و بازگشت و همان مسیر اشتباه را تکرار میکند؟
باشگاه تراکتور اعلام میکند: این وضعیت نه قابلپذیرش است و نه قابل چشمپوشی.
همانطور که رئیس اسبق کمیته داوران صراحتاً اعلام کرده، اشتباهات اینچنینی با وجود VAR «فاجعه غیرقابل توجیه» است. ما انتظار پاسخی رسمی، فوری و شفاف از فدراسیون فوتبال و کمیته داوران داریم. نه پاسخهای کلی، نه توجیههای تکراری.
این پرسش اساسی مطرح است که آیا ارادهای برای جلوگیری از تکرار این فجایع داوری (مورد اشاره رییس اسبق کمیته داوران) و تدوین راهکارهای عملی وجود دارد یا همچنان باید هزینه اشتباهات داوران را فدراسیون فوتبال بپردازد؟ آنچه رئیس اسبق کمیته داوران از آن بهعنوان «فاجعه داوری با وجود VAR» یاد کرده، امروز به نقطهای رسیده که نیازمند اقدام فوری، تصمیمات سختگیرانه و پاسخ شفاف از سوی مسئولان است.
باشگاه تراکتور این اعتراض را از طریق تمام مسیرهای قانونی پیگیری خواهد کرد و اجازه نخواهد داد حق باشگاه و هوادارانش قربانی سهلانگاری یا تصمیمات اشتباه شود.