کری خوانی فرهاد مجیدی در آستانه دربی برای پرسپولیس

فرهاد مجیدی استوری از گل سه امتیازی خود برابر پرسپولیس در شهرآورد شماره هفتاد منتشر کرد.

به گزارش ایلنا، زمان زیادی تا برگزاری شهرآورد بزرگ پایتخت باقی نمانده و کم‌کم تب این مسابقه حساس در میان هواداران دو تیم بالا می‌رود. استقلال و پرسپولیس عصر جمعه در ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک مقابل یکدیگر صف‌آرایی می‌کنند؛ دیداری که بی‌تردید مهم‌ترین بازی نیم‌فصل نخست لیگ برتر محسوب می‌شود و نتیجه‌اش می‌تواند مسیر دو تیم را در ادامه رقابت‌ها تحت‌تأثیر قرار دهد. این مسابقه تنها یک جدال سه‌امتیازی نیست؛ یک رودررویی حیثیتی است که هواداران هر دو تیم هفته‌هاست برای آن لحظه‌شماری می‌کنند.

در آستانه این مسابقه، فرهاد مجیدی، اسطوره محبوب استقلال و یکی از بزرگ‌ترین چهره‌های تاریخ این باشگاه، با یک استوری جالب توجه، دوباره آتش هیجان شهرآورد را شعله‌ور کرده است. او ویدیویی از دربی شماره ۷۰ منتشر کرد؛ مسابقه‌ای تاریخی که در آن استقلال با پاس تماشایی مجتبی جباری و گل دیرهنگام و دیدنی فرهاد مجیدی در دقیقه ۹۱ از سد پرسپولیس گذشت. همان صحنه‌ای که هواداران استقلال بارها و بارها آن را مرور کرده‌اند؛ جایی که مجیدی در محوطه جریمه از شیث رضایی، مدافع پرسپولیس، عبور کرد و توپ را از کنار پاهای علیرضا حقیقی به تور دروازه فرستاد.

کری خوانی فرهاد مجیدی در آستانه دربی برای پرسپولیس

این استوری تنها یک یادآوری نوستالژیک نبود؛ بلکه تلنگری به رقیب و در عین حال پیامی انگیزشی برای بازیکنان امروز استقلال به حساب می‌آید. همان دورانی که آبی‌ها پس از آن پیروزی، سه برد رسمی دیگر مقابل پرسپولیس کسب کردند و عدد معروف «۴» را ساختند؛ عددی که هنوز هم یکی از مهم‌ترین نمادهای کری‌خوانی استقلالی‌ها در تقابل با رقیب سنتی‌شان است. انتشار این ویدیو از سوی مجیدی، بار دیگر همان حس انرژی‌بخش آن روزها را برای هواداران زنده کرد.

فرهاد مجیدی که این روزها هدایت البطائح امارات را برعهده دارد، در دوران بازی خود یکی از ستاره‌های بزرگ تاریخ شهرآورد بود؛ بازیکنی که ۴ بار دروازه پرسپولیس را باز کرد و بارها در سخت‌ترین لحظات ناجی استقلال شد. استوری او پیش از شهرآورد ۱۰۶، هم پیامی به رقیب بود و هم انگیزه‌ای تازه برای تیمی که به دنبال حفظ صدرنشینی و ثبت یک برد مهم دیگر در تاریخ رقابت‌های دو تیم است.

