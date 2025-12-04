حمایت احساسی یامگا از استقلال پیش از دربی (ویدیو)
باشگاه استقلال ویدیویی از کوین یامگا منتشر کرد که او برای بازیکنان تیم در بازی فردا آرزوی موفقیت کرد.
به گزارش ایلنا، کوین یامگا یکی از بهترین بازیکنان خارجی تاریخ استقلال است. بازیکنی که موفق شد 23 بار برای آبیهای پایتخت گلزنی کرده و 6 مرتبه نیز پاس گل بدهد. ستاره فرانسوی که پس از مصدومیت دلخراش از ناحیه چشم، مجبور به جدایی از استقلال شد.
یامگا اکنون عضو تیم المغرب الفاسی است و در این فصل پنج بار برای تیمش به میدان رفته و یک پاس گل داده است. او که سابقه گلزنی در شهرآورد پایتخت را نیز دارد، در ویدیویی که رسانه رسمی استقلال منتشر کرده، پیامی خطاب به همتیمیهای سابقش ارسال کرده است.
این ستاره فرانسوی سابق استقلال در این ویدیو میگوید:
سلام بچهها، پیام کوتاهی برای همه دارم. چون همه ما میدانیم که دربی یک بازی معمولی نیست.
این یک بازی خاص است و به همین دلیل خواستم برای شما (بازیکنان استقلال) بهترینها را آرزو کنم تا تمام انرژیام را برای بازیکنان، مربی، دوستانم و هواداران بفرستم.
بچهها، بهترینها را برایتان آرزو میکنم، تا به اینجا عالی کار کردهاید، پس برای شما آرزوی موفقیت دارم و امیدوارم که این بازی با پیروز شوید. بزن بریم!