خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

حمایت احساسی یامگا از استقلال پیش از دربی (ویدیو)

حمایت احساسی یامگا از استقلال پیش از دربی (ویدیو)
کد خبر : 1723035
لینک کوتاه کپی شد.

باشگاه استقلال ویدیویی از کوین یامگا منتشر کرد که او برای بازیکنان تیم در بازی فردا آرزوی موفقیت کرد.

به گزارش ایلنا، کوین یامگا یکی از بهترین بازیکنان خارجی تاریخ استقلال است. بازیکنی که موفق شد 23 بار برای آبی‌های پایتخت گلزنی کرده و 6 مرتبه نیز پاس گل بدهد. ستاره فرانسوی که پس از مصدومیت دلخراش از ناحیه چشم، مجبور به جدایی از استقلال شد.

یامگا اکنون عضو تیم المغرب الفاسی است و در این فصل پنج بار برای تیمش به میدان رفته و یک پاس گل داده است. او که سابقه گلزنی در شهرآورد پایتخت را نیز دارد، در ویدیویی که رسانه رسمی استقلال منتشر کرده، پیامی خطاب به هم‌تیمی‌های سابقش ارسال کرده است.

این ستاره فرانسوی سابق استقلال در این ویدیو می‌گوید:

سلام بچه‌ها، پیام کوتاهی برای همه دارم. چون همه ما می‌دانیم که دربی یک بازی معمولی نیست.

این یک بازی خاص است و به همین دلیل خواستم برای شما (بازیکنان استقلال) بهترین‌ها را آرزو کنم تا تمام انرژی‌ام را برای بازیکنان، مربی، دوستانم و هواداران بفرستم.

بچه‌ها، بهترین‌ها را برایتان آرزو می‌کنم، تا به اینجا عالی کار کرده‌اید، پس برای شما آرزوی موفقیت دارم و امیدوارم که این بازی با پیروز شوید. بزن بریم!

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی