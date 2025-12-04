خبرگزاری کار ایران
علامت سوال بزرگ درباره احمدی و منیر

ترکیب احتمالی استقلال مقابل پرسپولیس

ترکیب احتمالی استقلال مقابل پرسپولیس
غیبت همزمان منیر الحدادی و مهران احمدی، استقلال را در آستانه دربی ۱۰۶ با کمبود جدی در پست شماره ۱۰ مواجه کرده و ساپینتو را ناچار به بازآرایی کامل خط میانی کرده است.

به گزارش ایلنا، استقلال در شرایطی مهیای دربی ۱۰۶ می‌شود که ساپینتو، سرمربی آبی‌ها، با غیبت دو مهره کلیدی در خط میانی روبه‌روست؛ منیر الحدادی و مهران احمدی که توانایی بازی در پست شماره ۱۰ داشتند، در این مسابقه غایب‌اند و این موضوع باعث شده سرمربی پرتغالی دست به تغییرات اساسی در چیدمان تیم بزند.

در این ترکیب جدید، روزبه چشمی دوباره به پست هافبک دفاعی بازمی‌گردد تا محور حفظ تعادل و کنترل ریتم بازی باشد. در کنار او، دیدیه اندونگ به عنوان هافبک میانی به میدان خواهد رفت و مسئولیت بازی‌سازی و پیش‌برد حملات از میانه زمین را بر عهده می‌گیرد.

ساپینتو تصمیم گرفته پست شماره ۱۰ را به امیرمحمد رزاقی‌نیا بسپارد؛ بازیکنی که توانایی بازی در چند پست را دارد و قرار است نقش بازیساز را با سبک متفاوت و تدافعی‌تر اجرا کند. این انتخاب اگرچه به استقلال استحکام بیشتری می‌دهد، اما احتمالاً از سرعت و تنوع حملات تیم خواهد کاست.

نبود یک طراح حمله کلاسیک، دغدغه اصلی استقلال در آستانه این مسابقه است. بازیکنانی مانند اسلامی و قلی‌زاده می‌توانند به فاز هجومی کمک کنند، اما در ارسال پاس‌های کلیدی و خلق موقعیت جای خالی الحدادی و احمدی محسوس خواهد بود.

در خطوط کناری، استقلال بیش از هر زمان دیگری به سرعت علیرضا کوشکی و توان تهاجمی رامین رضاییان تکیه خواهد کرد تا بخشی از خلأ ‌مغز متفکر خط میانی جبران شود. ترکیب جدید نشان می‌دهد آبی‌ها قصد دارند با رویکردی متوازن و سخت‌گیرانه وارد زمین شوند و نتیجه این انتخاب‌ها به آمادگی روز بازیکنان وابسته خواهد بود.

ترکیب احتمالی استقلال مقابل پرسپولیس:

آنتونی آدان، روزبه چشمی، دیدیه اندونگ، امیرمحمد رزاقی‌نیا، علیرضا کوشکی، رامین رضاییان، داکنز نازون، اسماعیل قلی‌زاده، محمدحسین اسلامی، سعید سحرخیزان

