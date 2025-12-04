به گزارش ایلنا، استقلال در شرایطی مهیای دربی ۱۰۶ می‌شود که ساپینتو، سرمربی آبی‌ها، با غیبت دو مهره کلیدی در خط میانی روبه‌روست؛ منیر الحدادی و مهران احمدی که توانایی بازی در پست شماره ۱۰ داشتند، در این مسابقه غایب‌اند و این موضوع باعث شده سرمربی پرتغالی دست به تغییرات اساسی در چیدمان تیم بزند.

در این ترکیب جدید، روزبه چشمی دوباره به پست هافبک دفاعی بازمی‌گردد تا محور حفظ تعادل و کنترل ریتم بازی باشد. در کنار او، دیدیه اندونگ به عنوان هافبک میانی به میدان خواهد رفت و مسئولیت بازی‌سازی و پیش‌برد حملات از میانه زمین را بر عهده می‌گیرد.

ساپینتو تصمیم گرفته پست شماره ۱۰ را به امیرمحمد رزاقی‌نیا بسپارد؛ بازیکنی که توانایی بازی در چند پست را دارد و قرار است نقش بازیساز را با سبک متفاوت و تدافعی‌تر اجرا کند. این انتخاب اگرچه به استقلال استحکام بیشتری می‌دهد، اما احتمالاً از سرعت و تنوع حملات تیم خواهد کاست.

نبود یک طراح حمله کلاسیک، دغدغه اصلی استقلال در آستانه این مسابقه است. بازیکنانی مانند اسلامی و قلی‌زاده می‌توانند به فاز هجومی کمک کنند، اما در ارسال پاس‌های کلیدی و خلق موقعیت جای خالی الحدادی و احمدی محسوس خواهد بود.

در خطوط کناری، استقلال بیش از هر زمان دیگری به سرعت علیرضا کوشکی و توان تهاجمی رامین رضاییان تکیه خواهد کرد تا بخشی از خلأ ‌مغز متفکر خط میانی جبران شود. ترکیب جدید نشان می‌دهد آبی‌ها قصد دارند با رویکردی متوازن و سخت‌گیرانه وارد زمین شوند و نتیجه این انتخاب‌ها به آمادگی روز بازیکنان وابسته خواهد بود.

ترکیب احتمالی استقلال مقابل پرسپولیس:

آنتونی آدان، روزبه چشمی، دیدیه اندونگ، امیرمحمد رزاقی‌نیا، علیرضا کوشکی، رامین رضاییان، داکنز نازون، اسماعیل قلی‌زاده، محمدحسین اسلامی، سعید سحرخیزان

انتهای پیام/