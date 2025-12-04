خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

حضور تاریخی ورزش ایران در IOC؛ ثریا آقایی عضو کمیسیون ورزشکاران شد

حضور تاریخی ورزش ایران در IOC؛ ثریا آقایی عضو کمیسیون ورزشکاران شد
کد خبر : 1722973
لینک کوتاه کپی شد.

کریستی کاونتری، رئیس کمیته بین‌المللی المپیک، پنج عضو جدید کمیسیون ورزشکاران IOC را منصوب کرد که نام ثریا آقایی، بدمینتون‌باز ایرانی نیز در میان آنها دیده می‌شود.

به گزارش ایلنا،  با اعلام رسمی رئیس کمیته بین‌المللی المپیک، پنج ورزشکار جدید از کشورهای مختلف جهان به عضویت کمیسیون ورزشکاران IOC درآمدند تا این نهاد مهم پیش از آغاز المپیک زمستانی ۲۰۲۶ ترکیب کامل خود را داشته باشد.

ثریا آقایی از ایران، حسین علیرضا از عربستان، شیخ صلاح سیسه از ساحل عاج، اولفونکه اوشونایکه از نیجریه و ماریانا پاخون از کلمبیا اعضای تازه‌منصوب این کمیسیون هستند.

این کمیسیون اکنون با ۲۳ عضو از پنج قاره و نمایندگانی از ۲۰ رشته ورزشی، وظیفه دارد صدای ورزشکاران را در تصمیمات کلان جنبش المپیک منعکس کند. کریستی کاونتری با تأکید بر نقش حیاتی این کمیسیون گفت که حضور ورزشکاران در فرایند تصمیم‌سازی IOC، برای آینده المپیک ضروری است و از اعضای جدید بابت تعهد و تجربه ارزشمندشان قدردانی کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی