حضور تاریخی ورزش ایران در IOC؛ ثریا آقایی عضو کمیسیون ورزشکاران شد

به گزارش ایلنا، با اعلام رسمی رئیس کمیته بین‌المللی المپیک، پنج ورزشکار جدید از کشورهای مختلف جهان به عضویت کمیسیون ورزشکاران IOC درآمدند تا این نهاد مهم پیش از آغاز المپیک زمستانی ۲۰۲۶ ترکیب کامل خود را داشته باشد.

ثریا آقایی از ایران، حسین علیرضا از عربستان، شیخ صلاح سیسه از ساحل عاج، اولفونکه اوشونایکه از نیجریه و ماریانا پاخون از کلمبیا اعضای تازه‌منصوب این کمیسیون هستند.

این کمیسیون اکنون با ۲۳ عضو از پنج قاره و نمایندگانی از ۲۰ رشته ورزشی، وظیفه دارد صدای ورزشکاران را در تصمیمات کلان جنبش المپیک منعکس کند. کریستی کاونتری با تأکید بر نقش حیاتی این کمیسیون گفت که حضور ورزشکاران در فرایند تصمیم‌سازی IOC، برای آینده المپیک ضروری است و از اعضای جدید بابت تعهد و تجربه ارزشمندشان قدردانی کرد.

انتهای پیام/