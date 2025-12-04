مصدومیت جدی ترنت الکساندر آرنولد
غیبت چند هفتهای ستاره رئال مادرید تایید شد
ترنت الکساندر آرنولد در جریان دیدار شب گذشته رئال مادرید در سنمامس دچار آسیبدیدگی عضلانی شد و به گفته باشگاه، چند هفته از میادین دور خواهد بود.
به گزارش ایلنا، باشگاه رئال مادرید امروز (چهارشنبه) گزارش پزشکی رسمی مدافع انگلیسی خود را منتشر کرد. بر اساس بیانیه منتشرشده، پس از انجام آزمایشهای پزشکی لازم توسط کادر پزشکی باشگاه، تشخیص داده شد که ترنت الکساندر آرنولد دچار آسیبدیدگی عضلانی در ناحیه راستراست (رکتوس فموریس) عضله چهارسر ران پای چپ شده است.
در بیانیه رئال مادرید آمده است: «پس از آزمایشهای انجامشده امروز بر روی بازیکنمان ترنت الکساندر آرنولد توسط خدمات پزشکی رئال مادرید، وی دچار آسیبدیدگی عضلانی در ناحیه رکتوس فموریس چهارسر ران پای چپ تشخیص داده شد. روند بهبودی او تحت نظر خواهد بود.»
هنوز زمان دقیق بازگشت این مدافع به میادین اعلام نشده، اما منابع نزدیک به باشگاه از غیبت چند هفتهای او خبر میدهند. این مصدومیت در شرایطی رخ داده که رئال مادرید در هفتههای آینده با برنامهای فشرده در لالیگا و لیگ قهرمانان اروپا روبهرو است.