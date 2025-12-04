به گزارش ایلنا، باشگاه رئال مادرید امروز (چهارشنبه) گزارش پزشکی رسمی مدافع انگلیسی خود را منتشر کرد. بر اساس بیانیه منتشرشده، پس از انجام آزمایش‌های پزشکی لازم توسط کادر پزشکی باشگاه، تشخیص داده شد که ترنت الکساندر آرنولد دچار آسیب‌دیدگی عضلانی در ناحیه راست‌راست (رکتوس فموریس) عضله چهارسر ران پای چپ شده است.

هنوز زمان دقیق بازگشت این مدافع به میادین اعلام نشده، اما منابع نزدیک به باشگاه از غیبت چند هفته‌ای او خبر می‌دهند. این مصدومیت در شرایطی رخ داده که رئال مادرید در هفته‌های آینده با برنامه‌ای فشرده در لالیگا و لیگ قهرمانان اروپا روبه‌رو است.

