اعلام ترکیب دو تیم گل گهر و پیکان

به گزارش ایلنا، در چارچوب مسابقات هفته دوازدهم لیگ برتر از ساعت 16:15 امروز در ورزشگاه شهید سپهبد قاسم سلیمانی سیرجان دو تیم گل گهر و پیکان به مصاف هم خواهند رفت.

ترکیب دو تیم به شرح زیر است:

ترکیب گل‌گهر برابر پیکان

فرزین گروسیان، سیاوش یزدانی، آرمان اکوان، مجید عیدی، امیر جعفری، علیرضا علیزاده، پویا پورعلی، نوید عاشوری، اریک بایناما، مهدی تیکدری و رضا اسدی

ترکیب پیکان برابر گل‌گهر

عرفان اسفندیاری، میلاد باقری، منصور باقری، مهدی نجفی، فراز امامعلی، سجاد جعفری، فرید امیری، شاهین توکلی، محمدعلی فرامرزی، افشین صادقی و علیرضا خدادادی

